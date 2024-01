Poble Lliure presenta la Brúixola de la Unitat Popular

En el marc de reflexió estratègica del Procés Garbí, Poble Lliure ha presentat el document “ Brúixola de la Unitat Popular ”, que sintetitza les propostes que ha anat defensant en els últims anys.

L’objectiu és l’assoliment d’una unitat popular àmplia, amb voluntat de conquesta del poder i com a eina útil pel país i per les seves classes populars. Poble Lliure, en la seva reflexió estratègica, aposta per fer línies constructives tenint en compte el moment actual de l’esquerra i de l’independentisme, tot considerant que no pateix un problema de radicalitat en les propostes, sinó de credibilitat.

La formació vol ser capaç d’incidir en canvis factibles per evitar caure en la irrellevància política. Mantenint la idea que la tasca revolucionària passa per transformar consciències i organitzar mobilitzacions però sense perdre de vista que sense una presència forta a les institucions vigents, qualsevol estratègia revolucionària està abocada a la irrellevància.

Amb la “Brúixola de la Unitat Popular”, Poble Lliure es posa al servei d’una refundació que necessita polir les propostes polítiques per a fer-les viables. El procés de refundació proposat per Poble Lliure parteix de la certesa que l’esquerra independentista ha de tenir una voluntat d’incidència real en la millora de la vida de les classes populars. La “Brúixola” és el recull del treball de diversos anys, de propostes recopilades des de les experiències viscudes d’ençà de la fundació de la CUP el 1986. Per optar a una hegemonia de la Unitat Popular dins el procés independentista, la primera qüestió és voler-ho i la segona és implicar-se a fons per a disputar-ne el lideratge. Per començar, atendre les qüestions que planteja la “Brúixola de la Unitat Popular” n’és un pas essencial.