11S2024

Poble Lliure i la Forja presenten els actes de la Diada

Poble Lliure i la Forja han presentat els actes de la Diada:

A partir de les 9:00 – Fossar de les Moreres i Passeig del Born

PARADETA I BARRA

Durant tot el matí hi haurà una paradeta de Poble Lliure i la Forja ubicada al Fossar de les Moreres, hi podràs comprar marxandatge i informar-te de la nostra activitat política. També comptarem amb servei de barra al Passeig del Born on hi podràs comprar begudes i tiquets per al dinar.

12:30 – Fossar de les Moreres

OFRENA FLORAL ALS PATRIOTES CATALANS

Lectura de manifest i tradicional ofrena floral de Poble Lliure i La Forja al Fossar de les Moreres en homenatge als patriotes catalans.

13:15 – Passeig del Born

ACTE POLÍTIC

Acte polític de la Diada nacional de Catalunya. Comptarà amb la intervenció de la Roser Valverde, portaveu de Poble Lliure, l’Arnau Juanmartí, portaveu de La Forja, en Guillem Surroca, alcalde de Cervià de Ter i la Zahia Guidoum, coordinadora de Decidim País Valencià.

14:15 – Passeig del Born

DINAR DE GERMANOR

Dinar de germanor al Passeig del Born. El menú inclou Paella de la Terra (verdures i bolets), pa, vi, aigua i síndria. Els tiquets tenen un cost de 16€ i ja es poden adquirir en línia en aquest mateix lloc web (també es podran adquirir presencialment, si hi ha disponibilitat, el mateix dia 11 a 18€).