Poble Lliure celebra la seva V Assemblea Nacional

Aquest diumenge 1 de desembre, Poble Lliure ha dut a terme la seva V Assemblea Nacional a Arenys de Mar. L’Assemblea reuneix la militància cada dos anys i té com a objectiu adequar l’organització i la línia política del partit.



En aquesta cinquena reunió de l’Assemblea, el procés de renovació de Poble Lliure ha estat el centre de tots els debats. Per tal de fer foc nou dins del moviment popular independentista, l’Assemblea ha estat enfocada en reforçar i millorar tots els espais polítics que fan possible que el poble català avanci cap a l’autodeterminació i la independència.



En major grau de detall, les principals decisions preses en la V Assemblea Nacional de Poble Lliure han estat les següents:



1. En termes polítics, s’han reforçat les línies de treball en les lluites socials que milloren les condicions de vida de les classes populars. L’Assemblea ha reafirmat l’aposta de Poble Lliure en la lluita pel català i el sindicalisme nacional i de classe. Aquesta acció es durà a terme en tots els territoris de parla catalana enfortint les aliances arreu dels Països Catalans.



2. La V Assemblea Nacional ha volgut posar les bases per una unitat popular catalana renovada que interpel·li amplis sectors de la societat catalana. S’apostarà, doncs, per trobar una entesa de l'independentisme d'esquerres que desbordi les dinàmiques institucionals actuals. Pel que fa al Consell de la República, la formació ha replantejat el seu paper i ha decidit deixar de fer-hi incidència atès que aquesta eina no ha aconseguit ser transversal i útil per a totes les sensibilitats i perspectives de l'independentisme.



3. Pel que fa a l’aspecte organitzatiu, s’ha acordat una reestructuració del Consell Nacional per tal de fer-lo més participatiu i horitzontal. La Forja ha culminat el seu procés d’integració a Poble Lliure revalidant l’Arnau Juanmartí com a portaveu.



4. En línia amb el procés de renovació Foc Nou, l’Assemblea Nacional ha dut a terme una renovació del 50% dels membres del Secretariat Nacional de la formació entenent que calen perfils nous per obrir una nova etapa en què Poble Lliure aspira a continuar essent central dins el moviment independentista.