Païs valencià

Poble Lliure crida a la mobilització i l'organització dels valencians en defensa del dret a existir

Poble Lliure ha fet una crida crida a la mobilització i l'organització dels i de les valencianes en defensa de la cultura valenciana i el dret a existir. Crida que extensible a totes les persones i organitzacions del País Valencià, que "lluiten i s'estimen la terra, a una reflexió profunda sobre el nou escenari polític, i les conseqüències envers el futur del País Valencià" i apunta que "si romanem dividits i sense alternatives polítiques per a confrontar a l'espanyolisme i oferir al nostre Poble".

Considera que "les accions anunciades i dutes a terme per l'espanyolisme al nostre País des del Govern: prohibició de revistes en valencià, eliminació de referents culturals (Cas Vicent Torrent), així com l'eliminació del lliure accés al valencià a les comarques castellanoparlants, és una declaració gens subtil de quin és el propòsit del Govern autonòmic".

Puntualitza que fins ara els espanyols s'han limitat a fer veure que respectaven la cultura valenciana, ara s'han proposat acabar amb qualsevol vestigi del fet diferencial valencià. "A aquest pressupòsit no n'és aliena l'esquerra espanyola, que amb el cinisme que ja ens tenen acostumats, volen fer passar els atacs al Poble Valencià, com atacs a l'esquerra, negant-nos així el que ens puguem considerar i, per tant, reconéixer com a subjecte polític. I no, no és això", Així ho remarca.

En aquest context, denuncia "tant l'actual govern colonial del PP-VOX, com la utilització barroera i contrària als interessos del País Valencià, d'aquests atacs, per part de l'esquerra espanyola".

Així com els "atacs que avui pateix el nostre País, són l'expressió del nacionalisme constitucionalista espanyol, que es construeix des de la necessitat d'exterminar totes les expressions no castellanes, i que s'empara sota la seua Constitució i el règim jurídic-polític-policial que emana d'aquesta. Ho hem vist amb l'aplicació constitucional de la repressió a Catalunya via 155. Ho demostra la impunitat amb què el feixisme és tractat quan intimida i amenaça els demòcrates. El rebla, la desproporció de penes a què són condemnats els antifeixistes i independentistes (Cas Pego, Cas Laietana)".

Afirma que "els atacs a la llengua, a la memòria o a les escoles, no són atacs contra una ideologia, són atacs contra un Poble, en aquest cas el Poble Valencià".