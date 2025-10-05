Llibertat.cat
Clam popular a Lleida contra els macroprojectes energètics i en defensa del món rural

En defensa de la terra
Milers de persones es manifesten per reclamar una moratòria i una planificació consensuada amb el territori

Milers de persones es manifesten per reclamar una moratòria i una planificació consensuada amb el territori

05/10/2025 Territori

Gairebé dues mil persones s’han manifestat aquest diumenge pels carrers de Lleida per protestar contra els macroprojectes energètics i exigir la defensa del món rural, l’equilibri territorial i una transició energètica justa.

Convocada nombroses entitstd de tot el territori, la marxa ha sortit a les onze del matí de la plaça Ricard Vinyes, amb la participació de veïns i veïnes de les comarques de Lleida, les Terres de l’Ebre, l’Anoia, el Moianès i el Penedès. Un tractor i una gran pancarta amb el lema Defensem la terra. Volem Pobles Vius” han encapçalat la manifestació, que ha avançat per l’avinguda Prat de la Riba fins a la seu del Departament d’Agricultura.

Allà, els participants han realitzat una acció simbòlica abocant sacs de compost i matèria orgànica amb cartells de diverses empreses promotores de projectes energètics, en senyal de rebuig. També s’hi han instal·lat maquetes de plantes de biogàs, com la de Tracjusa a Juneda, i una estructura representant una línia d’alta tensió.

Al llarg del recorregut s’han sentit consignes com “El biogàs em toca el nas”, “La màfia de Dinamarca contamina la comarca”, “Renovables sí, però no així” i “Ponent es resisteix”, mentre els manifestants mostraven pancartes a favor de la preservació del territori i contra l’especulació energètica.

Entre els portaveus, Rita Baliu, de Preservem l’Anoia, ha afirmat que “la terra ens dona moltes coses i si nosaltres no la defensem, qui ho farà?”, mentre Gerard Batalla, de Pobles Vius, ha denunciat una “colonització dels espais agraris i naturals” i ha reclamat al Govern “una moratòria perquè això sigui discutit i planificat amb el territori”.

Per la seva banda, Víctor Altés, d’Horta de Lleida–Pobles Vius, ha alertat que a la demarcació hi ha “més de 2.000 hectàrees de sòl agrícola amenaçades per plantes de biogàs promogudes per fons d’inversió aliens al món rural”. També han intervingut la pallaresa Vanessa Freixa, el metge Ramon Capdevila, l’activista del Priorat Roser Vernet i altres representants del món agrari i ecologista.

Els parlaments finals, davant la delegació del govern espanyol, han reivindicat una ruralitat digna, lliure d’especulació i respectuosa amb la terra. En aquest sentit, s’ha recordat la Declaració de Ponent, un manifest que denuncia “l’embat colonial” que viuen les terres de Ponent a causa de “macroprojectes especulatius, extractivistes i contaminants, avalats per l’administració”. El document ja ha estat subscrit per més de 170 entitats i prop d’un miler de persones a títol individual.

La mobilització estava convocada per Pobles Vius d’Anglesola, Àgora Pallaresa, Aturem la Incineradora de Juneda, Horta Lleida–Pobles Vius, Fem Llavor de Torregrossa, Ipcena–EdC, SOS Vall del Corb, Protegim Montmagastre, Lleida contra la MAT, Assemblea Pagesa de Catalunya, Preservem l’Anoia, Moianès pel Decreixement, Repoblem, Sobirania i Salut Lleida i Stop Biogàs Plans de Sió.

Des de la xarxa, diverses veus han expressat suport a la mobilització. El diputat Dani Cornellà de la CUP al Parlament  ha escrit:“Prou macroprojectes especulatius a Ponent. Defensem la terra! Volem pobles vius on poder viure!”

I, com resumia un dels lemes més repetits durant la jornada: “Sense pagesia no hi ha futur. Sense territori no hi ha país.”

