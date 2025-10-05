Clam popular a Lleida contra els macroprojectes energètics i en defensa del món rural

Gairebé dues mil persones s’han manifestat aquest diumenge pels carrers de Lleida per protestar contra els macroprojectes energètics i exigir la defensa del món rural, l’equilibri territorial i una transició energètica justa.
Convocada nombroses entitstd de tot el territori, la marxa ha sortit a les onze del matí de la plaça Ricard Vinyes, amb la participació de veïns i veïnes de les comarques de Lleida, les Terres de l’Ebre, l’Anoia, el Moianès i el Penedès. Un tractor i una gran pancarta amb el lema “Defensem la terra. Volem Pobles Vius” han encapçalat la manifestació, que ha avançat per l’avinguda Prat de la Riba fins a la seu del Departament d’Agricultura.
Allà, els participants han realitzat una acció simbòlica abocant sacs de compost i matèria orgànica amb cartells de diverses empreses promotores de projectes energètics, en senyal de rebuig. També s’hi han instal·lat maquetes de plantes de biogàs, com la de Tracjusa a Juneda, i una estructura representant una línia d’alta tensió.
Al llarg del recorregut s’han sentit consignes com “El biogàs em toca el nas”, “La màfia de Dinamarca contamina la comarca”, “Renovables sí, però no així” i “Ponent es resisteix”, mentre els manifestants mostraven pancartes a favor de la preservació del territori i contra l’especulació energètica.
Entre els portaveus, Rita Baliu, de Preservem l’Anoia, ha afirmat que “la terra ens dona moltes coses i si nosaltres no la defensem, qui ho farà?”, mentre Gerard Batalla, de Pobles Vius, ha denunciat una “colonització dels espais agraris i naturals” i ha reclamat al Govern “una moratòria perquè això sigui discutit i planificat amb el territori”.
Per la seva banda, Víctor Altés, d’Horta de Lleida–Pobles Vius, ha alertat que a la demarcació hi ha “més de 2.000 hectàrees de sòl agrícola amenaçades per plantes de biogàs promogudes per fons d’inversió aliens al món rural”. També han intervingut la pallaresa Vanessa Freixa, el metge Ramon Capdevila, l’activista del Priorat Roser Vernet i altres representants del món agrari i ecologista.
Els parlaments finals, davant la delegació del govern espanyol, han reivindicat una ruralitat digna, lliure d’especulació i respectuosa amb la terra. En aquest sentit, s’ha recordat la “Declaració de Ponent”, un manifest que denuncia “l’embat colonial” que viuen les terres de Ponent a causa de “macroprojectes especulatius, extractivistes i contaminants, avalats per l’administració”. El document ja ha estat subscrit per més de 170 entitats i prop d’un miler de persones a títol individual.
La mobilització estava convocada per Pobles Vius d’Anglesola, Àgora Pallaresa, Aturem la Incineradora de Juneda, Horta Lleida–Pobles Vius, Fem Llavor de Torregrossa, Ipcena–EdC, SOS Vall del Corb, Protegim Montmagastre, Lleida contra la MAT, Assemblea Pagesa de Catalunya, Preservem l’Anoia, Moianès pel Decreixement, Repoblem, Sobirania i Salut Lleida i Stop Biogàs Plans de Sió.
Des de la xarxa, diverses veus han expressat suport a la mobilització. El diputat Dani Cornellà de la CUP al Parlament ha escrit:“Prou macroprojectes especulatius a Ponent. Defensem la terra! Volem pobles vius on poder viure!”
I, com resumia un dels lemes més repetits durant la jornada: “Sense pagesia no hi ha futur. Sense territori no hi ha país.”
🗣Els carrers de #Lleida s'omplen per lluitar contra la colonització del món rural per empreses especuladores, que volen convertir-nos en un abocador! #DefensemLaTerra #PoblesVius— Dani Cornellà #Independència #EcoSocialisme (@danicornella) October 5, 2025
✅️ Moratòria de tots els projectes fins que es pacti una planificació amb tots els agents del… pic.twitter.com/aSi6jufuuo
Ponent es revolta per uns pobles vius— CUP Països Catalans (@cupnacional) October 5, 2025
Avui hem participat de la manifestació de @PlatPoblesVius per defensar que els pobles d'interior ni som un abocador ni una colònia energètica pic.twitter.com/RcaTryzbx9
Avui sortim al carrer per dir prou: Els macroprojectes expulsen la vida dels pobles i trinxen el territori.— CUP Lleida (@CUPLleida) October 5, 2025
🌱 La transició energètica no pot reforçar les mateixes estructures que ens han portat fins aquí.
✊ Per una energia al servei del poble.#DefensemLaTerra #PoblesVius pic.twitter.com/pCcQW62DnT
Avui a #Lleida amb @PlatPoblesVius per defensar la terra dels interessos dels macroprojectes arreu del territori. Pobles vius, pobles combatius! ✊🏼#RuralitatOBarbàrie pic.twitter.com/FRFGyeplR1— CUP Cervera (@cupcervera) October 5, 2025
Avui hem participat en la manifestació organitzada per @PlatPoblesVius a Lleida. Prou macroprojectes especulatius a Ponent, volem pobles vius on poder viure! Defensem la terra! pic.twitter.com/VOJXdy2yNN— Poble Lliure Ponent (@PLPonent) October 5, 2025