"Les macro centrals de biogàs no són una energia renovable"

Conclusions de les Jornades "Biogàs, la bombolla inflamable"

Entre els dies 13 i 14 de desembre de 2024, s’han desenvolupat les primeres jornades crítiques i independents sobre biogàs i transició energètica a Balaguer i Bellcaire d’Urgell. Hi han participat prop de 200 persones i han comptat amb les intervencions d’experts i investigadors de diferents disciplines. Les jornades s’han tancat amb una assemblea molt concorreguda de diferents col·lectius i plataformes afectades pel desenvolupament accelerat d’aquestes centrals de biogàs, que han acordat dur a terme accions comunes de lluita.

Com a resum de les intervencions volem destacar:

- Les energies renovables no podran satisfer tota la demanda energètica actual sense canvis en el model productiu i de consum. Les tecnologies que es plantegen no són suficients sense un canvi social.

- Algunes suposades solucions que es plantegen sobre el canvi climàtic poden agreujar d’altres problemes globals que són fins i tot més greus, com ara el de la toxicitat i els contaminants.

- Les propostes de l’anomenada bioeconomia poden suposar una major pressió cap a les zones rurals en forma d’una més gran extracció dels seus recursos.

- No existeixen precedents històrics sobre cap transició energètica. Ans el contrari, les noves energies s’han sumat a les ja existents i això ens obliga a reflexionar críticament sobre el mateix concepte de transició energètica.

- Històricament, les resistències socials a les imposicions tecnològiques han plantejat dubtes raonables i legítims i han advertit de riscos importants, que s’han intentat menystenir des dels poders econòmics i científics.

- En les lluites locals, es crea un coneixement sobre l’aplicació pràctica de les tecnologies que és molt important a l’hora d’avaluar els impactes reals del seu desenvolupament.

- Nedgia, filial de Naturgy, és l’empresa que monopolitza la distribució de gas natural a Catalunya i serà la que distribueixi també el 100% del metà produït en tots els projectes de biogàs. Per tant, és objectivament la principal interessada en el seu desenvolupament.

- La complexitat del funcionament de les centrals de biogàs, especialment les de gran escala, fa difícil el control de tots els seus riscos.

- Fins al moment, l’escassa rendibilitat de les plantes de biogàs ha obligat a subvencionar-ne públicament el seu funcionament. L’estratègia catalana del biogàs planteja subvencionar-les fins que puguin obtenir un 8,5% de rendibilitat. Els primers ajuts que s’han derivat d’aquesta estratègia suposen 12 milions d’euros que aniran a empreses amb seu social a Madrid.

- Les dejeccions ramaderes no es poden considerar residus ja que són fertilitzants orgànics bàsics per a la producció agrícola. Resulta un error utilitzar fems, gallinasses i d’altres matèries orgàniques per alimentar les plantes de biogàs ja que són necessàries per al manteniment de la fertilitat dels sòls. Per això, és recomanable la prohibició de l’ús dels fems en aquests processos.

- L’interès de les plantes de biogàs com a productores d’energia és dubtós donat el gran consum energètic que tenen en el seu funcionament i en la producció de les matèries primeres que utilitzen. Al tractar-se de la part final d’una economia global basada en el petroli, no pot ser considerada com una energia renovable.

- Les plantes de biogàs resulten una disminució de l’autonomia pagesa ja que es perd el control sobre els fems com a fertilitzants. A més suposen un reforçament de la ramaderia intensiva deslligada de la terra.