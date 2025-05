Impacte ambiental

Pobles Vius elabora una simulació de la factoria més gran de biogàs que es projecta a Catalunya

Darrerament, per la zona, se sent parlar molt del biogàs, però a la gent els hi costa visualitzar com pot afectar al nostre entorn. Des de la Plataforma Pobles Vius s'ha elaborat una simulació de la factoria més gran de biogàs que es projecta a Catalunya i a bona part del Sud d’Europa. Mira el vídeo aquí: Així seria la macrocentral de biogàs de la Sentiu