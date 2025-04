Biogàs

Bellcaire d’Urgell aprova una modificació del planejament urbanístic que pot paralitzar el biogàs de la Sentiu Bioenergy

En el ple celebrat aquest dimarts 1 d’abril, el consistori ha aprovat per unanimitat l’inici d’un expedient de modificació puntual del POUM per “regular la implantació en sòl no urbanitzable de plantes de tractament de residus i/o similars i infraestructures associades”. Segons argumenta l’acord, el POUM vigent no havia previst l’augment de projectes d’instal·lacions de plantes energètiques i de tractament de residus que es produeix en l’actualitat, i que podrien tenir un fort impacte en el municipi.

L’acord preveu una suspensió de llicències de qualsevol tipus d’aquestes activitats durant un any, termini en què es redactarà la proposta de modificació, la qual posteriorment haurà de ser valorada per Urbanisme.

Aquesta mesura de l’Ajuntament pot paralitzar el projecte de macro factoria de biogàs que el fons d’inversió CIP pretén implantar entre els termes municipals de la Sentiu i Bellcaire, ja que la seva connexió a la xarxa de gas, i part del seu transport, es realitzarien dins el terme municipal de Bellcaire.

Davant la manca de planificació territorial, diversos municipis rurals s’han vist obligats a aprovar modificacions del planejament urbanístic en els darrers mesos per protegir-se de macroprojectes energètics, logístics o de tractament de residus en sòl no urbanitzable.

Altres, com a la comarca del Priorat, han redactat els seu propi pla d'implantació de les energies renovables, posant en relació les seves necessitats energètiques i els espais alterats i degradats de la comarca.

La Generalitat, per la seva banda, ha retardat la redacció del Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER), fet que està sent aprofitat per fons d’inversió per accelerar la implantació de projectes abans no es dugui a terme aquesta planificació.

En aquest context, l'àmbit del biogàs és el menys planificat, ja que no hi ha previst cap tipus de protecció del sòl agrari, ni estan clares quines són les necessitats de tractament, ni la disponibilitat de les matèries, ni les distàncies que aquestes poden fer, ni el nombre màxim d’infraestructures d’aquest tipus que pot acollir una comarca, ni les distàncies entre elles, per tal d’evitar l’especialització del territori de Ponent en la gestió de residus i la producció energètica.

Des de la Plataforma Pobles Vius reclamem un debat social i parlamentari que condueixi a una planificació de la implantació d’aquesta tecnologia, acompanyada d’una moratòria a l’aprovació de projectes de mitjana i gran escala fins que això no succeeixi.