La Comissió 9 dOctubre convoca la manifestació unitària de la Diada amb el lema País Valencià: terra i dignitat

La Comissió 9 d’Octubre ha presentat aquest dimecres el cartell oficial de la manifestació unitària de la Diada del País Valencià, que enguany es farà sota el lema “País Valencià: terra i dignitat”. La marxa eixirà el 9 d’octubre a les 18 h de la plaça de Sant Agustí de València i recorrerà el centre de la ciutat fins al Parterre, on es tancarà l’acte amb la Muixeranga.
El cartell mostra el perfil del País Valencià amb un puny alçat, símbol de dignitat, força, unitat i resistència. Segons la Comissió, el lema vol posar en primer pla “el nom del País Valencià que l’extrema dreta vol silenciar, castigar i amagar darrere les seues lleis de senyes d’identitat”, alhora que reivindica la terra i la dignitat del poble valencià en un any marcat pel primer aniversari de la DANA del 29 d’octubre de 2024.
Un context polític i social crític
La Comissió ha subratllat que la convocatòria arriba en un moment de forta conflictivitat política i social, amb la manca de polítiques d’adaptació al canvi climàtic, els atacs als drets lingüístics per part de l’actual Consell de la Generalitat, la proposta de canvi de nom de la ciutat de València impulsada per PP i Vox i l’ofensiva contra la valencianitat històrica d’Alacant.
Les entitats han reclamat també un canvi immediat de polítiques públiques per millorar la qualitat dels serveis, afrontar la crisi de l’habitatge, potenciar alternatives ocupacionals sostenibles i defensar el patrimoni agrícola i els drets dels llauradors. A més, han exigit un govern compromés amb l’erradicació de la violència masclista, l’avenç en drets LGTBIQ+ i la integració de les persones immigrants. Tot això, han remarcat, requereix un finançament just per part del govern espanyol.
Veus de les entitats
Durant la presentació, Anna Oliver, presidenta d’Acció Cultural del País Valencià (ACPV), ha remarcat que el lema “reuneix i uneix el drama de la DANA i el dia a dia que arrasa el País Valencià”. Ha defensat la unitat de la llengua “avalada per la ciència, la Universitat i el mateix Tribunal Suprem”.
Per la seua banda, Marisol Pinilla, vicepresidenta d’Escola Valenciana, ha fet una crida a participar en la manifestació i ha reivindicat la valencianitat d’Alacant: “No ens derrotaran, continuarem lluitant des del sud”.
L’escriptora Gemma Pasqual, presidenta de la Societat Coral El Micalet, ha reclamat “la dignitat que no té el nostre president, Carlos Mazón”, i ha exigit la seua dimissió.
Finalment, Zahia Guidoum, presidenta de Decidim, ha assegurat que “l’única cosa indigna ara mateix al País Valencià és el seu president” i ha destacat que “el poble valencià és digne i ha demostrat una vegada i una altra que sap salvaguardar els seus drets i la seua cultura”.
Una crida unitària
La Comissió 9 d’Octubre, formada per una àmplia representació d’entitats i partits com ACPV, Escola Valenciana, Intersindical Valenciana, Compromís, EUPV, ERPV, Decidim, Podem, CCOO-PV, la Plataforma per la Llengua o la Societat Coral El Micalet, ha presentat també al·legacions per a mantenir el nom oficial de la ciutat de València en valencià, i ha insistit que respondrà de manera unitària a qualsevol atac contra la llengua i la cultura valencianes.
La manifestació del 9 d’Octubre, asseguren, vol ser un clam col·lectiu per la defensa de la llengua, el territori i la dignitat del País Valencià.