La Franja serà present a Lleida el 5 doctubre en defensa de la terra

La mobilització vol posar en relleu la Declaració de Ponent, un text que denuncia que el territori viu “un embat colonial” marcat per macroprojectes energètics, plantes de biogàs i biomassa, infraestructures de residus i altres projectes extractivistes avalats per les administracions. “No volem ser una colònia energètica, ni un abocador, ni cap altre tipus de territori subordinat”, afirmen els promotors.

03/10/2025 Drets i Llibertats

Els col·lectius de la Franja de Ponent s’afegiran aquest dissabte 5 d’octubre a la mobilització de Lleida en defensa del territori i contra les agressions mediambientals i socials que pateixen les comarques rurals. La convocatòria tindrà lloc a les 11 del matí a la plaça Ricard Vinyes sota el lema «Perquè volem pobles vius, defensem la terra».

Els franjolins i franjolines han fet una crida a agafar-se de la mà amb la resta de Terres de Ponent i a “aixecar la veu” contra el model que converteix la ruralitat en espai de negoci i en territori de sacrifici. En el manifest denuncien que la bombolla eòlica, la fotovoltaica, el biogàs i la biomassa, així com les infraestructures logístiques i les massificacions turístiques, responen a una mateixa lògica de subordinació que “ataca la salut de les comunitats i degrada la qualitat de vida”.

El text critica també les actuals polítiques de transició energètica que, segons afirmen, beneficien els oligopolis i es limiten a “disfressar de verd” un model insostenible de producció i consum. Aquesta situació, alerten, agreuja el desequilibri territorial: sobrepoblació a les zones metropolitanes, despoblament rural i transport d’energia cap als grans centres de consum.

Les adhesions a la declaració i a la convocatòria es poden fer a través del web.

