Assemblea Pagesa

Denuncien que el Govern redueix fins a un 50% els tràmits per a les plantes de biogàs que consideri estratègiques

En comunicat de l'Assemblea Pagesa ha apuntat que la "La declaració de projectes estratègics, si impliquen interès públic, pot derivar en exempcions fiscals cap als grans capitals que promouen aquestes infraestructures i incrementar la transferència de diners públics cap a empreses especulatives".

Ho fa, tenint en compte entre altres coses que "La producció de biogàs beneficia bàsicament a l’empresa Naturgy que és la propietària del 100% de la xarxa de distribució de gas a Catalunya".

A més a més, remarca el comunicat que "La zona on es vol ampliar la factoria de biogàs de Noguera Renovables corre el risc d’especialitzar-se en la gestió de residus i de crear greus impactes en la zona. Coincideixen en poc més de 10 quilòmetres a la rodona, projectes i empreses ja existents que podrien arribar a tractar prop de les 1.500.000 de tones de residus, bona part dels quals no serien locals i s’haurien d’importar d'altres zones. Aquests projectes són les factories de biogàs de la Sentiu de Sió i Linyola i l’empresa de compostatge STA de Balaguer, que ja està causant múltiples problemes de qualitat de l’aire i pudors a les localitats properes i la granja Santamaria està ubicada en sòl agrari de gran qualitat, no urbanitzable. Ens mostrem contraris al fet que cap negoci privat de producció de gas i que tracti residus no generats en la mateixa explotació es pugui ubicar en aquesta mena de sòls, ja que són imprescindibles per a la sobirania alimentària del país. Això ja succeeix amb les instal·lacions eòliques i solars".

També sosté que "L’actual bombolla del biogàs, no suposa cap avenç ni en la sostenibilitat ni en l’economia circular, ja que es fonamenta en una economia global basada en combustibles fòssils, l’extracció de materials i en moviments absurds de matèria orgànica, que resulten un balanç negatiu entre l’energia gastada i l’obtinguda en el procés. Es tracta bàsicament d’una disfressa ecològica dels grans capitals".

Invitem el govern a revisar l’estratègia de biogàs i fer una planificació real del desplegament d’aquesta tecnologia insostenible que inclogui la vessant urbanística, la dels sòls agraris, l’energètica i la dignitat de vida als pobles. L’actual model de desenvolupament està basat en la no planificació i al servei dels grans capitals especulatius que estan generant un bombolla amb greus impactes agraris, urbanístics, ambientals i socials.