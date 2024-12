Informe desfavorable

La Sentiu Bioenergy SL no ha previst correctament les emissions i olors de la central de Biogàs

La plataforma Pobles Vius vol posar de manifest el nivell d’improvisació i menyspreu cap a la població local i les seves institucions que està acompanyant la tramitació d’aquesta macro infraestructura. El fet que, en dos anys i mig de procés, no s’hagi previst de forma correcta un dels principals impactes sobre la qualitat de vida i la salut de les poblacions properes és un signe de la irresponsabilitat de l’empresa promotora cap al territori.

La Plataforma Pobles Vius presentaran davant del Serveis Territorials d’Urbanisme un informe desfavorable sobre l’estudi d’impacte en el medi atmosfèric presentat per la Sentiu Bioenergy SL, en el Pla Especial Urbanístic que actualment es troba en fase d’exposició pública.

Presentaran l'informe dins de la campanya d’al·legacions a aquest Pla Especial que finalitza el pròxim 2 de gener de 2025. L’estudi ha estat redactat per Francesc Javier Roca (Dr. Enginyeria Industrial per la UPC) i recolzat per la Plataforma Ciutadana Residu Zero. Després d’analitzar detingudament les dades que aporta la Sentiu Bioenergy SL s’ha pogut concloure que:

- El llistat de potencials contaminants de l’activitat, inclou els generats en l’obtenció del biogàs i en el seu tractament posterior per l’obtenció del biometà considerant el metà, el biometà, el sulfur d’hidrogen, l’amoníac, diòxid de carboni i compostos orgànics volàtils. Es considera també l’impacte per olors generat per la major part dels contaminants produïts.

- El projecte no informa de tots els gasos que pot emetre ni de les concentracions d’aquests en les emissions. Tampoc s’especifica la caracterització dels diferents compostos orgànics volàtils.

- L'estudi de modelització odorífera que s'adjunta en l’estudi d’impacte ambiental és erroni. Hi ha errors de càlcul bàsics que fan que no es puguin tenir en compte els seus resultats i les seves conclusions.

- Els models utilitzats per analitzar l’impacte odorífer de la planta no preveuen totes les possibles situacions que es poden donar en funció de les emissions i de les condicions meteorològiques.

- L’estudi no contempla cap informació de factors d’emissió, és a dir no explícita cap taxa d’emissió de contaminants en funció de la intensitat de l’activitat que desenvolupa. Aquest aspecte resulta clau a l’hora de poder avaluar o mesurar l’impacte de les olors.

- El criteri de valoració de l’impacte per olors s’ha de situar segons especifica per aquest tipus d’activitat la normativa IPPC H4 del regne Unit és de 1,5 u.o.E/m3 i de 1 u.o.E/m3 per a àrees urbanes sensibilitzades. Mentre que l’estudi que aporta l’empresa el situa en 3 u.o.E/m3 (el doble).

La Plataforma Pobles vius volem remarcar que les taxes d’emissió de metà (metà escapat amb relació al produït) al llarg de tota la cadena de producció d’aquestes centrals de biogàs són més altes (mitjana del 6%) que les de la cadena de producció de gas natural a la qual teòricament pretenen substituir (mitjana de l'1-2%).