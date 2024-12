BIOGÀS

1500 persones, 10 municipis i 22 entitats en contra la macrocentral de BIOGÀS de la Sentiu

La Plataforma Pobles Vius culmina la campanya d’al·legacions contra l’aprovació incial del Pla Especial Urbanístic Autònom (PEUA) de la central de producció de biogàs de la Sentiu de Sió. Durant aquesta, hem recollit més de 1.500 al·legacions individuals entre les quals hi destaquen les de pagesos, ramaders i veïnat afectat. La major part d’aquestes han estat recollides en format paper, i la resta, per via electrònica. Les al·legacions han estat recolzades també per vint-i-dos d’entitats socials, ambientals i polítiques, entre les quals hi destaquen l’Assemblea Pagesa de Catalunya, IPCENA, Egrell, CGT Lleida i la Xarxa Catalana per la Transició Energètica Justa. I finalment, 10 localitats de la zona també hi han presentat al·legacions (Bellcaire d'Urgell, Vallfogona de Balaguer i la Ràpita, Balaguer, Gerb, Òs de Balaguer, Linyola, Montgai, Castellserà, Tornabous i Tàrrega).

En termes generals, el nombre d’al·legacions ha augmentat un 50% respecte al primer intent d’aprovació inicial. El nombre d’ajuntaments també ha augmentat en dos respecte al vuit que s’hi van oposar l’any 2023. Tot plegat, demostra el malestar social que genera el projecte a causa del seu emplaçament, sobredimensió i manca de justificació.

En els principals punts de les al·legacions presentades, denunciem que:

- El projecte és essencialment una macroinfraestructura de producció energètica i per tant no pot ubicar-se en sòl agrari protegit i de primera qualitat, contigu a una Zona d’Especial Protecció d’Aus esteparies i d’especial vulnerabilitat paisatgística.

- L’empresa no ha presentat cap contracte que justifiqui la disponibilitat de les matèries que vol tractar ni el destí dels digestats resultants. Per tant, no queda justificada la necessitat ni la pertinènça de la planta. I resulta un risc que acabi sent una porta oberta al tractament de residus de fora del territori.

- Emissions i olors: l’empresa no ha calculat correctament un dels principals impactes sobre la població local en dos anys i mig de tramitació del projecte. És un signe de menyspreu cap al territori i ho demostrem en un estudi tècnic presentat per la Plataforma (adjunt).

- L’emplaçament no respecta les distàncies de seguretat legalment establertes amb les explotacions ramaderes més properes, ni amb l’aigua de boca i de reg del Canal d’Urgell.

Des de la Plataforma, demanem:

- A la Comissió d’Urbanisme, la no aprovació definitiva del Pla Especial Urbanístic Autònom de la macrocentral de biogàs de la Sentiu de Sió.

- Al Departament d’Agricultura, explicacions per la concessió d’una subvenció de 4,5 milions d’euros a l’empresa La Sentiu Bioenergy SL, promotora de la macrocentral i que té seu social al Paseo de la Castellana núm. 40 Bis, Plt 2, (28046), de Madrid, per un projecte que, a més a més, incompleix la normativa de les distàncies ramaderes.

- Al Govern de la Generalitat, el replantejament de l’estratègia catalana del biogàs i la planificació territorial participativa al respecte dels límits i criteris de la implantació d’aquestes infraestructures.

- Al fons d’inversió CIP que finançaria la central, que abandoni el projecte i deixi de tractar els territoris rurals del país com a colònies energètiques.

Per a més informació, ens podeu contactar a través dels següents canals:

Plataforma Pobles Vius

Correu electrònic: plataformapoblesvius@gmail.com Instagram: @plataformapoblesvius

Twitter: @PlatPoblesVius Telèfon de contacte: 625658265

Llistat complet d’Ajuntaments i entitats que han al·legat:

Ajuntaments que han presentat al·legacions al PEUA

Bellcaire d'Urgell

Vallfogona de Balaguer i la Ràpita Balaguer

Gerb (EMD) Òs de Balaguer Linyola Montgai Castellserà Tornabous Tàrrega

Entitats que han presentat al·legacions al PEUA

Assemblea Pagesa de Catalunya IPCENA

Egrell

CGT Lleida

Xarxa Catalana per la Transició Energètica Justa Associació Cultures Trobades

La Sabina. Associació per la Salvaguarda de la Biodiversitat i la Natura. Grup de recerca Aladrell

Col·lectiu Eixarcolant

ADV – Agrupació Defensa Vegetal Ecològica de Ponent Fruita amb Justícia Social

Grup Feminista de Ponent ASAASA. Defensem l'Alta Segarra

Lo Fato, associació de consum ecològic Fundación Trenca

Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny CUP-AMUNT Balaguer

El Fanal. Col·lectiu Cultural Ecologista del Moianés Associació la Vall Sostenible

Associació Cultural Ateneu Popular de l’Alt Urgell Associació Sobirania i Salut Tàrrega

ADPN La Banqueta de Juneda