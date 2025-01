un canvi de rumb

Veïns de la Cerdanya es manifesten davant la immobiliària de luxe Alex Ros: “volem poder viure a la Cerdanya”

A la Cerdanya, la problemàtica de l'habitatge es torna cada cop més greu, amb l'expulsió de les classes populars que no poden afrontar els preus desorbitats de l’habitatge. Les segones residències de luxe s'han apoderat dels pobles, arribant a ocupar fins el 80 % de l’habitatge, cosa que afecta tant a joves com a famílies senceres que no poden continuar vivint a la comarca.

Per aquest motiu, una seixantena de persones s’han manifestat davant d’una de les majors immobiliàries de luxe que operen a la Cerdana, l’empresa Alex Ros. Els veïns, convocats pel Sindicat d’Habitatge de la Cerdanya, l’Ateneu Popular de Cerdanya, l’Assemblea de joves de Cerdanya i Pirineu Viu, reivindiquen “limitar les segones residències de luxe que estan empobrint a la classe treballadora”.

“Cal un canvi de rumb en el model econòmic de la Cerdanya i del Pirineu”, afirma Arnau Corberó, portaveu de Pirineu Viu. Des de l’entitat aposten per “una diversificació e l’economia que potenciï el turisme popular, la pagesia i la indústria”, perquè el que ens cal és “generar feina estable i de qualitat, que ens permeti treballar tot l’any i viure amb condicions” enlloc de “continuar posant tots els ous a la cistella de l’especulació immobiliària”.

Les concentracions i mobilitzacions de la societat civil reflecteixen la creixent preocupació davant la situació. Els manifestants critiquen que el model de turisme residencial està desplaçant la població local, i reclamen polítiques efectives per garantir el dret a l'habitatge i un futur econòmicament sostenible per a la Cerdanya. La concentració ha rebut el suport d’una trentena d’organitzacions del Pirineu.