Repressió

Detenen un membre del CDR de la Cerdanya acusat de les protestes per la #LlibertatPabloHasel

Ahir va ser detingut el company Tomàs Sayes, membre de Llibertat.cat i del CDR de la Cerdanya, acusat de participar en l'acció del 19 de febrer en què es va tallar l’accés al túnel del Cadí-Andorra en protesta contra l'empresonament del cantant Pablo Hasel.

Ahir ja va ser posat en llibertat, en espera de ser citat a jutjats.

Tomàs Sayes, aleshores membre del Secetariat Nacional de l'ANC, va ser detingut per agent dels Mossos d'Esquadra el febrer de 2019, per una ordre de detenció de mesos abans. No va presentar-se a declarar al jutjat de Puigcerdà, citat per un delicte de "manifestació il·legal" per una protesta contra el jutge Pablo Llarena. Era la segona vegada que no es presentava a declarar, després de no presentar-se a una primera citació per un delicte d’injúries contra el jutge.

El novembre de 2019 va tonar a ser citat a declarar, aquesta vegada als jutjats de Perpinyà, acusat d'haver participat al tall de la Jonquera en protesta per la sentència contra els líders polítics i socials independentistes.