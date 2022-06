Via Pirinenca

Acte central de la Via Pirinenca a Guils de Cerdanya

Aquest dissabte, 2 de juliol, a les 21:15h, l'Assemblea, Gure Esku i la FEEC duran a terme l'acte central de la Via Pirinenca a l'Estació d'esquí nordic Guils-Fontanera (Guils de Cerdanya) i l'encesa del primer farell que donarà peu a la il·luminació de més de 300 cims d'una punta a l'altra dels Pirineus. L'acte es podrà seguir per streaming, en els pròxims dies us facilitarem l'enllaç del directe.