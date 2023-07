LLUITA INSTITUCIONAL

Robert Sabater, candidat a les eleccions del 23J de la CUP a comarques gironines, es reuneix amb activistes del Ripollès i la Cerdanya per analitzar les problemàtiques d’habitatge i mobilitat

El candidat es reuneix a Ribes de Freser amb els tres regidors de la CUP i a Puigcerdà amb activistes per reclamar una millora de la línia R3 i polítiques d’habitatge clares per garantir habitatge assequibles als veïns i veïnes d'aquests municipis turístics

La CUP es reuneix a Ribes de Freser per reclamar l’execució immediata, d’una reivindicació històrica del territori, de les millores a la línia R3 per garantir una mobilitat sostenible fins a Puigcerdà. En plena emergència climàtica és una prioritat per aquestes comarques i la seva gent garantir una infraestructura que millori en freqüències i velocitat per evitar l’ús del vehicle privat.

Robert Sabater manifesta que “és una vergonya que una reivindicació històrica del Ripollès i la Cerdanya encara avui estiguin molt lluny de ser una realitat. El govern espanyol prefereix asfalt i carreteres en plena emergència climàtica enlloc de tirar endavant millores ferroviàries per facilitar la mobilitat sostenible als veïns i les veïnes”.

A Puigcerdà i tots els pobles turístics de la comarca viuen des de fa temps un excés d’habitatge només destinat al turisme i que s’omplen uns pocs mesos a l’any, això genera una disminució de l’oferta de l’habitatge habitual i un increment de preus del mercat de l’habitatge per a la gent que viu al territori tot l’any.

Robert Sabater afirma que “la nova llei d’habitatge del PSOE i Sumar no incorpora la regulació del lloguer de temporada, a més de ser una llei de mínims i insuficient que no soluciona els problemes de la gent”. El candidat ha instat a la resta de partits catalans a recuperar la llei catalana de regulació del preu de lloguer “és més ambiciosa i defensa una regulació efectiva dels lloguers”.

La llei catalana va ser suspesa perquè segons el Tribunal Constitucional envaïa competències de l’Estat, ”, una llei que va comptar amb un suport molt ampli al Parlament de Catalunya i que el candidat proposa recuperar per fer front a les lleis imposades i que no donen resposta a les necessitats reals de la ciutadania de Catalunya”.