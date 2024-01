Condemnen un independentista de la Cerdanya després de rebutjar l'ajornament del judici per la Llei d'amnistia

La condemna està relacionada amb la seva participació en un tall a la carretera N-152 com a part de la vaga general convocada per la Intersindical – CSC el 21 de febrer de 2019. (Imatge: CDR- Cerdanya)

El Jutjat Penal 3 de Girona ha condemnant a un jove independentista de la Cerdanya a una pena de tres mesos de presó i una multa de prop de 4.000 euros. Aquesta condemna està relacionada amb la seva participació en un tall a la carretera N-152 com a part de la vaga general convocada per la Intersindical – CSC el 21 de febrer de 2019.

Alerta Solidària, l'organització de suport als represaliats per motius polítics, ha informat que la sentència ha estat redactada "amb rapidesa" i ja estava signada el 29 de desembre, tot basant-se en els delictes de resistència i lesions. Cal destacar que la defensa havia sol·licitat l'ajornament del judici, argumentant la possible aplicació de la llei d'amnistia, però aquesta petició va ser rebutjada, i el judici es va celebrar el 18 de desembre sense la presència de l'acusat, que ha desobeït citacions i manté una actitud de no col·laboració amb la justícia espanyola.