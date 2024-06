#CanviemElRumb

Nova mobilització contra la turistificació a Palma

Serà el proper 21 de juliol 21 de juliol a les 19 hores a l'Estació Intermodal de Palma. Fins la data de la mobilització, la Plataforma Menys Turisme, Més Vida farà assemblees a diverses poblacions de l'illa per recollir propostes i per difondre la manifestació

Sota l'objectiu de "#CanviemElRumb en matèria d'habitatge, serveis públics, feina, espais naturals i llengua i cultura", la Plataforma Menys Turisme, Més Vida ha convocat una nova mobilització a Palma, 21 de juliol a les 19 hores a l'Estació Intermodal.

Amb un missatge clar i directe, la plataforma i les entitats que li donen suport apunten que "És moment de sortir als carrers, organitzar-nos i alçar la veu per uns canvis reals, per frenar els impactes del model turístic i econòmic actual. Volem un canvi de rumb per garantir els drets de totes les persones i el respecte i protecció dels espais naturals, de la nostra terra i la nostra illa"

Exigeixen: L’accés a un habitatge digne; El fi de l’especulació immobiliària, la gentrificació i l’expulsió veïnal; La millora dels serveis públics; Treballs decents i ben remunerat, posem fi a la precarització; La conservació i regeneració dels espais naturals

i Respecte per la nostra cultura i la nostra llengua"

També remarquen que faran sentir la seva veu per tot arreu per establir límits al turisme i treballaran per un model socioeconòmic més just i sostenible.