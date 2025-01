La CUP exigeix acabar amb la impunitat de lexplosió dIQOXE

“Han passat cinc anys des de l’explosió d’IQOXE i ningú ha depurat responsabilitats ni s’ha millorat de forma real la seguretat de les treballadores ni de les veïnes”. Així de contundent s’ha mostrat la diputada de la CUP, Laia Estrada, que ha denunciat que la gestió de l’explosió d’una de les empreses del Polígon Petroquímic de Tarragona s’ha resumit en “impunitat davant la mort de tres persones; un judici que no arriba i uns governs que es neguen a millorar tot el que té a veure amb la fiscalització, el control i la transparència del polígon petroquímic per no incomodar aquest lobby”. La CUP es va personar com a acusació particular en tres de les causes judicials, destaca que la peça principal, on es jutja als directius d’IQOXE, avui en dia encara no té data.

Els anticapitalistes recorden que el Parlament de Catalunya va aprovar les conclusions de la comissió d'estudi i bona part de les propostes de la CUP amb la moció de millorar la seguretat al complex petroquímic, però que ni les conclusions de la comissió d'estudi de l'accident ni tampoc els punts aprovats de la nostra moció s'han arribat a implementar.

Centrats a impulsar la seguretat i controlar la contaminació, el grup parlamentari cupaire ha registrat una bateria de preguntes per conèixer què se n'ha fet dels captadors i mesuradors que s'havien de desplegar per fer un seguiment de diversos gasos -com l'1,3-butadiè, el benzè i de l'òxid d’etilè- que s'està emetent per part de moltes empreses. “El Parlament comptava amb una partida pressupostària i no sabem si s'ha arribat a complir, però la qüestió és què se n'ha fet de la resta d'acords aprovats i què se n'ha fet d'aquella voluntat expressada al Parlament per part de tots els grups parlamentaris de voler millorar la seguretat del complex petroquímic”, ha preguntat la diputada tarragonina.