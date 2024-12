Gota freda

La indignació puja de to al País Valencià

Més enllà de les xifres, la revolta valenciana es manté ferma. Els carrers de la ciutat de València ha estat de nou col·lapsada aquesta vesprada, desenes de milers de persones que s'han aplegat per visualitzar la seva ira contra el preseident Mazón i el seu equip per la mala gestió abans i després de la gota a freda, exigint no només la seva dimissió, sinó també de veure'ls processats jidicialment. La marxa ha estat organitzada per les més de 200 entitats cíviques, socials i sindicals del País Valencià que van convocar les multitudinàries manifestacions del 9 de novembre, amb més de 130.000 manifestants, i el 30 de novembre, amb més de 100.000.

Durant la manifestació, s'han cridat consignes com ara «El president a Picassent», «Assassí» i «Més bombers i menys toreros». Les coportaveus de les entitats organitzadores han explicat que la manifestació no només exigeix la dimissió de Mazón per la seua «negligència», sinó també recorda els agricultors que van treballar des del primer dia per a ajudar a netejar els carrers quan les administracions no van actuar. També s'ha recordat a les 223 morts i tres desapareguts pels efectes de la gota freda. Així com la mort d'un treballador que va morir a Massanassa (l’Horta Sud) per un esfondrament en una escola que estava ajudant a netejar i habilitar.

