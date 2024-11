Gota freda

Decidim!: "El Consell abandona les víctimes de la DANA mentre assegura els guanys del capital i la indústria turística"

Fa una crida a les institucions perquè posen en marxa solucions reals i efectives per a les víctimes, prioritzant les necessitats de les persones i no els beneficis d’uns pocs.

Decidim! País Valencià ha constatat que "mentre el poble valencià encara conviu amb el fang, les pèrdues materials i els drames personals causats per la DANA, el Consell ha demostrat, una vegada més, que les prioritats del govern no estan amb les persones afectades, sinó amb els interessos del capital i de la indústria turística".

En aquesta línia afirma que "en lloc d’atendre de manera integral les necessitats de les víctimes, s’han dedicat recursos públics per garantir que els guanys empresarials no s’aturen. Això inclou la posada en marxa de serveis d’autobusos per transportar treballadors i treballadores que també són víctimes de la DANA. Amb aquest sistema, molts d’aquests treballadors, que encara afronten greus problemes familiars i personals derivats de les inundacions, es veuen obligats, de manera velada, a reincorporar-se a les seues feines sense haver tingut temps ni mitjans per gestionar les seues circumstàncies.

Un servei deficient i car per als treballadors

El sistema d’autobusos habilitat presenta un descontrol absolut: vehicles completament plens, llargues cues i temps d’espera inacceptables. A més, en el cas dels treballadors i treballadores de l’Aeroport, no s’accepta el bonometro, fet que implica una despesa de 4,70 euros per trajecte, o 10 euros diaris per anar i tornar al lloc de treball. Aquesta situació, a més d’injusta, resulta insostenible per a moltes famílies que ja han patit pèrdues importants durant la DANA. És a dir que algunes línies sí que són gratuïtes (entenem que haurien de ser totes).

Un nou atac al poble valencià treballador

Denuncia que el Consell "ha tornat a posar els interessos empresarials per davant dels drets del poble valencià treballador. Aquestes mesures, en comptes de protegir les víctimes i facilitar la seua recuperació, agreugen les seues dificultats. És absolutament impresentable que les persones afectades hagen de pagar de la seua butxaca un transport que no hauria de ser una càrrega més en un moment tan crític".

També ha denunciat que l'Ajuntament de València no aplica mesures per protegir als treballadors i treballadores (com per exemple sí que ho ha fet l'Ajuntament de Quart) i la patronal i empresaris (amb excepcions especialment en la xicoteta empresa i algunes mitjanes empreses) no es molesten en conéixer, gestionar i solventar la situació d'extrema emergència que pateixen els treballadors i treballadores per accedir al seu lloc de treball.