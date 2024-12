Guanyem Girona celebra un agraïment popular a la Cristina Andreu

Aquest dissabte al matí, davant el local de Guanyem Girona, militants, simpatitzants i membres de diverses entitats i la ciutadania s’han reunit en un vermut d’agraïment i comiat a la Cristina Andreu, extinenta d'alcaldia de Transició Ecològica i Transformació Urbana de l'Ajuntament de Girona, per la seva tasca al capdavant de l’equip institucional de la formació. L'acte va ser una oportunitat per reconèixer la seva feina i el seu compromís amb la ciutat.

La trobada va comptar amb la intervenció de companys com l’alcalde Lluc Salellas i els exregidors Pere Albertí i Dolors Serra, que van voler fer valdre l'aportació d'Andreu al consistori. Amics, companys de militància i veïns també van compartir paraules d'agraïment a la extinenta d’alcaldia.

L'esdeveniment va ser, també, un moment per a la reflexió i per encoratjar la ciutadania a seguir treballant en les línies marcades per la formació municipalista. Amb aquest acte, Guanyem Girona i els gironins van voler acomiadar-se amb calidesa de Cristina Andreu, que ha deixat empremta a la ciutat.