LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona posa el focus en l'educació feminista 360 en el marc del 25N

Ahir dimarts, 26 de novembre, Guanyem Girona va dur a terme una xerrada-debat en el marc del 25N titulada «Educació feminista 360. Una mirada integral per abordar les violències masclistes en l’àmbit educatiu a temps complet», celebrada a El Modern de Girona. El debat va comptar amb ponents que van reflexionar sobre la necessitat d’ampliar la visió de l’educació per abordar les violències masclistes de manera global i efectiva.

L'acte va comptar amb la participació de Laura Grau, creadora de contingut, ex-cap del moviment escolta i activista; Montse Boher, directora de projectes educatius; i Cristina Andreu, tinenta d’alcaldia de l’Ajuntament de Girona. L’acte va estar moderat per la regidora d'educació i membre de Guanyem, Queralt Vila.

Laura Grau va posar en relleu el paper del lleure com a eina essencial en l’educació per la transformació social: «Els espais de lleure són una oportunitat per treballar en perspectiva de gènere d’una manera propera i deslligada de la rigidesa del currículum escolar» i ha remarcat que «fa anys que hi treballem de manera autogestionada», concretament des del boom del MeeToo.

Montse Boher va expressar que «l’educació és una eina essencial per combatre les violències masclistes» i va remarcar la importància de «crear xarxa entre els diferents actors de la comunitat educativa des de les escoles, passant pels clubs esportius, fins a espais de lleure i famílies», per construir una educació 360 que arribi a tots els àmbits de la vida dels infants i joves. Un aspecte que van coincidir totes les ponents al llarg del debat.

Grau també va posar èmfasi en aquest aspecte: «als espais de lleure estan poques hores amb els infants i joves, des de tots els àmbits educatius cal treballar conjuntament i assumir responsabilitats».

Cristina Andreu va incidir en com els espais escolars també necessiten una transformació des de la perspectiva feminista, amb exemples com els patis i els entorns escolars coeducatius: «Les escoles s’han dissenyat amb una mirada patriarcal i cal transformar aquests espais amb una visió feminista.»