Cristina Andreu renuncia com a regidora de Guanyem Girona per motius de salut i la substituirà Isaac Sànchez

Guanyem Girona ha agraït a Andreu la seva «generositat» i «els anys de dedicació» al partit i de «vocació de servei» a la ciutat de Girona

Andreu ha expressat la complexitat de compaginar el seu rol polític amb «uns efectes secundaris dels tractaments que encara persisteixen» degut al càncer que va patir

Ahir al matí, Guanyem Girona va fer pública la renúncia de Cristina Andreu i Displàs com a regidora de l’Ajuntament de Girona. Andreu, que fins ara exercia de tinenta d’alcaldia de Transició Ecològica i Transformació Urbana, ha comunicat la seva decisió en una carta adreçada als adherits i adherides de la formació on ha argumentat la seva marxa per motius de salut. Andreu continuarà en el càrrec fins a finals d’any. La persona que la substituirà serà Isaac Sànchez Ferrer, número 9 a la llista electoral de Guanyem, després d'haver estat ratificat en una assemblea del partit.

En la seva carta de comiat, Cristina Andreu ha expressat la complexitat de compaginar el seu rol polític amb el tractament d'un càncer, ja superat, que li fou diagnosticat poc després d’assumir el càrrec. «Sabia que el meu paper, en un primer període, era cabdal per la meva experiència i coneixement de l'Ajuntament, i per això vaig assumir el compromís i el repte de treballar incansablement», escriu.

Tot i això, afegeix que els efectes secundaris dels tractaments encara persisteixen, fet que l’ha portat a prioritzar la salut i la família: «En aquest context, amb una salut fràgil i uns efectes secundaris dels tractaments que encara persisteixen, crec que és el moment de fer un pas al costat per poder cuidar-me i cuidar el meu entorn familiar». També ha volgut agrair la confiança dipositada en ella pel partit, els companys de govern, el personal municipal i la ciutadania de Girona.

Per la seva banda, Guanyem ha volgut agrair a Andreu la «generositat» i els «anys de dedicació» que ha ofert al projecte de Guanyem Girona i la seva «vocació de servei públic» per la ciutat. El partit també ha volgut desitjar-li el millor en aquesta nova etapa fora de la política institucional, i que li permeti recuperar-se del tot en termes de salut.

Amb la marxa d’Andreu, Guanyem Girona ha iniciat un procés intern de reorganització, que inclou decidir les àrees que assumirà Sánchez i la possible reorganització interna de les àrees que assumeix Guanyem dins el govern.

Isaac Sànchez Ferrer, nou regidor de Guanyem Girona

Isaac Sànchez Ferrer, veí de Palau, és informàtic de professió i enginyer tècnic de Telecomunicacions. El nou regidor compta amb una destacada trajectòria en l’àmbit de la cultura popular i la defensa de la cultura catalana, havent estat president de la Fal·lera Gironina i membre d’Òmnium Gironès. A més, Sánchez té implicació en l’àmbit educatiu com a membre de l’AFA del Bosc de la Pabordia. Sànchez és una figura destacada dins de Guanyem Girona, per la implicació en la campanya electoral com a número 9, però també com a membre de la Permanent del partit.