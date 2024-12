GIRONA

Guanyem Girona denuncia el desmantellament de l’Institut Narcís Xifra

Guanyem Girona ha manifestat el seu rebuig a la decisió del Departament d’Educació d’eliminar les línies de batxillerat a l’Institut Narcís Xifra del Pont Major, una mesura que culmina el procés de desmantellament iniciat al 2023 amb la supressió de l’ESO. La formació considera que aquesta decisió trenca el compromís adquirit pel Departament d’Educació de mantenir programes especialitzats de batxillerat al centre.

Segons Guanyem, aquest pas endarrere no només perjudica l’educació pública del barri, sinó que també ataca la cohesió social i el desenvolupament del Pont Major. «El Xifra no és només un institut, és un equipament educatiu clau per al barri. La seva desaparició com a centre d’ESO, en primera instància, i el batxillerat ara, agreuja les desigualtats i destrueix un dels principals eixos de cohesió de Pont Major», han assenyalat des de la formació.

Guanyem Girona ha recordat que durant el mandat passat va treballar, conjuntament amb el PSC, i amb l’aleshores regidora Sílvia Paneque, per garantir la continuïtat del Xifra com a institut d’ESO. Per això, consideren inadmissible que ara el PSC des del govern de la Generalitat, no només hagi avalat aquestes mesures sinó que hagi guardat silenci davant el desmantellament progressiu del centre. «És incomprensible que el PSC giri l’esquena al compromís que va adquirir amb les famílies i amb el barri», han lamentat.

També ha afegit que el PSC ha fet un «canvi de rumb» respecte el seu posicionament i defensa del Xifra com un equipament educatiu de barri, i que ara al govern ha seguit amb el desmantellament que va iniciar l'any 2023.

Des de Guanyem Girona han volgut mostrar tot el seu suport a les famílies, que s’han mostrat contràries a la decisió del Departament. «Aquesta mesura és una traïció als compromisos adquirits fa dos anys, quan se’ls va assegurar que es mantindria el batxillerat», han explicat. Les famílies consideren que aquesta decisió no només és injusta, sinó que també incrementa les incerteses i els problemes logístics per als alumnes, que es veuran obligats a desplaçar-se a altres instituts de la ciutat.

«El Xifra és un pilar fonamental per al Pont Major i no podem permetre que desaparegui. Exigim a la Generalitat que rectifiqui, que escolti les famílies i que mantingui aquest servei educatiu essencial per al barri», han conclòs.