Guanyem Girona denuncia l'infrafinançament dels ajuntaments catalans i exigeix una reforma immediata del model de finançament local

Els ajuntaments catalans reben només 473 euros per habitant, una xifra molt per sota dels 796 euros que es destinen a Aragó o els 678 euros per habitant que rep Extremadura. «Això vol dir que els municipis catalans, amb molts menys recursos, hem de mantenir els mateixos serveis que altres territoris de l'Estat», ha denunciat Aliu en un vídeo publicat a les xarxes socials de Guanyem.

També ha volgut fer èmfasi a la situació agreujada que hi ha a Catalunya, on el cost de la vida és més alt que a altres zones de l'Estat, fet que comporta unes despeses superiors per als ajuntaments i que dificulta cobrir serveis bàsics de qualitat.

A més, la formació ha subratllat que a Girona més de la meitat dels diners que arriben de l'Estat ja venen amb indicacions d'on i com han de ser gastats. «Des dels despatxos de Madrid decideixen quines són les prioritats de la ciutat per invertir aquests diners», critica Sílvia Aliu.

Per a Guanyem Girona, el model de finançament local actual, que fa més de 20 anys que és vigent, ha quedat completament desfasat i és insuficient per respondre a les necessitats actuals dels municipis. El partit exigeix un nou model de finançament que no només sigui just, sinó que també permeti als ajuntaments decidir sobre les seves pròpies prioritats, des de l'àmbit local i amb autonomia.

Per a Guanyem, aquesta situació posa de manifest la necessitat d'una hisenda catalana pròpia. «Com a poble, volem gestionar els nostres recursos i decidir en què ens els gastem.» I ha conclòs que «només amb la independència i una hisenda catalana pròpia podrem destinar aquests diners a les necessitats de la nostra gent, sense dependre del finançament insuficient de l'Estat espanyol»