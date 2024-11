Medinyà aposta per una transició energètica planificada i pactada amb la ciutadania

Amb l’objectiu d’assegurar la màxima transparència, l’equip de govern de Medinyà, format per membres de la candidatura Som Poble 1972 (vinculada a la CUP) i que forma part de la coalició de govern de Sant Julià de Ramis amb ERC, ha dut a terme una xerrada amb l'ecologista i professora Marta Guillaumes; el catedràtic i membre de Renovem-nos Pere Roure; i la tècnica de Naturalistes de Girona Júlia Gené. Cada ponent ha explorat els avantatges i inconvenients de la implantació d’energies renovables al nostre territori.



Marta Guillaumes ha subratllat la importància d’involucrar a la població i fer-la coneixedora del projecte, també el paper cabdal que han de tenir les compensacions de l'empresa cap al poble de Medinyà i ha defensat altres exemples de gestió de projectes per part dels ajuntaments, com el parc eòlic de Viladamat, que prioritza la inversió pública i el benefici directe per als ciutadans. No obstant això, ha remarcat la manca de regulació i control sobre les empreses constructores, que pot comportar riscos per al territori.



Pere Roure ha destacat la importància que té la transició energètica per revertir el model de producció actual i que no ha parat de créixer des del 1850, i ha remarcat que “els costos que genera aquesta transició cal que els assumim, perquè si ja és molt difícil arribar als objectius marcats per substituir els combustibles fossils per energies renovables, el canvi de model econòmic és impossible en aquesinstaurar un decreixement econòmic és pràcticament impossible a curt termini”. Júlia Gené ha recalcat en la seva intervenció que “és necessària una planificació i ordenació a nivell català per no malmetre el territori i la biodiversitat” i ha afegit “que es podria generar la mateixa energia en camps del municipi que no tenen la protecció ambiental del terreny proposat”.



El regidor de Som Poble Arnau Casademont ha subratllat que el projecte avança i que com a Ajuntament el que poden fer és negociar amb l’empresa per tal d’assegurar que el parc tingui el màxim de retorn al poble, intentant que l’Energètica Pública inverteixi en el projecte, i sigui respectuós amb el medi ambient. Per aquest motiu es vol donar tota la informació possible a la ciutadania perquè aquesta voti en una consulta com vol que el consistori abordi la construcció del parc fotovoltaic.