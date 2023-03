Municipals 23

CUP-SOM POBLE presenta a La Bisbal d'Empordà les candidatures per a les eleccions municipals

CUP- SOM POBLE ha fet una demostració de força presentant les seves candidatures d'arreu de comarques gironines per a les eleccions municipals de 28 de maig a La Bisbal d'Empordà. La formació fa un acte per engegar motors i entrar amb força als ajuntaments per "canviar les dinàmiques de sempre i fer un pas decisiu per pujar els ànims i seguir lluitant per la independència del país". El seu objectiu és consolidar els projectes presents i engegar-ne de nous, amb més de 37 candidatures confirmades i algunes que encara resten per tancar.

Albert Botran, diputat al Congrés espanyol dels Diputats per la CUP, ha començat l'acte dient que "no vivim moments àlgids, precisament per això té el doble de valor la gent que s’organitza. Hem de créixer, hem d’interioritzar que som poble i lluitar per aquest". Seguidament, la candidata per La Bisbal, Alba Solés, ha exposat la feina a govern d'aquesta última legislatura i que “quan la CUP governa, passen coses". Ivette Casadevall, candidata per Farners, ha defensat en la seva intervenció que "No s'hi val seguir hipotecant a les generacions futures amb aquesta falsa sensació de seguretat, perquè tenim una crisi social, econòmica i sobretot ambiental on segueixen posant falses solucions que no pretenen transformar el sistema caduc actual". Finalment, Guillem Surroca, candidat per Cervià de Ter, ha recalcat que "Venim a guanyar i venim a governar, per canviar les formes de fer política, lluitar per la independència i avançar en drets. Venim per esdevenir la força central".

L'acte, ha comptat també amb la participació d'un grup de música. I ha acabat amb l’himne de Catalunya “Els Segadors” a viva veu cantat pels candidats i candidates i un vermut final.