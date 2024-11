La CUP-SOM POBLE veu inadmissible l’ús partidista que el PSC fa dels espais institucionals

La formació independentista veu inadmissible l’ús partidista que fa el PSC de les institucions davant l’acte programat per aquest dissabte al Pati de les Magnòlies de la seu de la Generalitat de Catalunya a Girona per part dels socialistes. Hi assistirà, entre altres membres del partit, la consellera i portaveu del govern Sílvia Paneque.



Per aquest motiu la CUP-SOM POBLE farà una queixa formal per demanar que retirin l’autorització per celebrar aquest acte del PSC a la seu de la màxima instiució del país a Girona, ja que es tracta d’un ús clarament partidista d’un espai públic i institucional.



Dani Cornellà, diputat per la CUP al Parlament de Catalunya, exigeix al PSC “que deixi d’apoderar-se dels espais institucionals del país” i que “ser al govern de la Generalitat no et permet tenir màniga ampla a l’hora de celebrar actes partidistes a on vulguis”. Acaba etzibant que “el PSC ha d’apendre a diferenciar el que són els espais institucionals dels espais on es permeten celebrar actes polítics” indicant que a la seu de la Generalitat de Girona només hi ha regulada la reserva de l’auditori Josep Irla.