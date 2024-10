LLUITA INSTITUCIONAL

La Diputació de Girona insta a protegir la cigonya blanca, a proposta de la CUP-SOM POBLE

El diputat provincial Jordi Casas ha destacat que, tal com demanen els col·lectius ambientals, cal aplicar la Llei de Protecció d’avifauna contra la col·lisió i l'electrocució en línies elèctriques d'alta tensió i obligar a les companyies propietàries de la infraestructura (en què destaquen Red Eléctrica i Endesa) prenguin les mesures necessàries en tots els punts que provoquen perillositat per la fauna. Cal que el disseny d’aquestes torres s’adapti a aquesta realitat, ja que actualment, el resultat és l’electrocutació de molts ocells també de grans rapinyaires, com per exemple els ducs al Baix Empordà. Les entitats ecologistes han calculat que en aquest darrer episodi de pas de cigonyes blanques, la xifra de morts podria assolir la xifra de 460 exemplars.



La moció, aprovada per unanimitat acorda exigir a les companyies propietàries de la xarxa de distribució elèctrica el compliment de la normativa vigent, que des de 2008 obliga a protegir els suports de les línies elèctriques en zones crítiques per la presència d’aus migratòries, i insta a la Generalitat de Catalunya a fer una pressió activa perquè això sigui una realitat i es compleixi la Llei vigent.