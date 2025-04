ALT EMPORDÀ

La CUP reclama la fi de les activitats il·legals a la Gola del Fluvià i la seva renaturalització

La formació independentista ha registrat mocions sobre la qüestió al Consell Comarcal de l’Alt Empordà i a la Diputació, i una proposta de resolució al Parlament

L’entorn de la Gola del Fluvià, inclòs en la Xarxa Natura 2000 i envoltat pel Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, continua sent notícia per la persistència de l’activitat del complex Fluvià Nàutic de l’empresa Canales del Fluvià SL i que s’hi desenvolupa des de 2021: el passat 11 d’abril, activistes del Grup de Defensa de la Gola del Fluvià i de IAEDEN-Salvem l’Empordà van dur a terme una concentració davant l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, denunciant la inacció de les administracions davant l’apropiació d’un espai de domini públic i la privatització del camí municipal del Joncar per a activitats que, denuncien, tampoc compten amb els permisos necessaris.

La CUP, que ja havia denunciat la situació en diverses ocasions, ha registrat mocions al Consell Comarcal i a la Diputació (on es tractarà en el ple del proper dimarts), així com una proposta de resolució al Parlament de Catalunya. Amb aquestes propostes i d’acord amb les recomanacions d’un informe del Síndic de Greuges emès l’any passat, busquen instar els governs autonòmic i estatal que executin immediatament les resolucions pendents contra “l’ocupació i activitats il·legals a la Gola del Fluvià, així com que reprenguin els plans anunciats per a la renaturalització de l’espai”, afectat pels canals d’un projecte fallit d’urbanització els anys setanta, així com per la presència d’un càmping. Igualment, busquen el compromís i la denúncia pública de les institucions i el suport a les persones i entitats que fa anys que han denunciat i s’han mobilitzat per aquests objectius. Des de la formació, remarquen “el gran i indubtable valor ambiental i paisatgístic” de l’espai, així com “la persistència i impunitat d’una ocupació i activitats il·legals que resulten incomprensibles”.