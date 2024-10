Renovables

La CUP-SOM POBLE reclama unes renovables amb planificació territorial, respecte per la biodiversitat i participació dels municipis

El projecte preveu instal·lar 6 aerogeneradors, 3 dels qual a Viladamat, i els 6 municipis afectats ja van presentar al·legacions conjuntament. L’empresa privada Normawind preveu produir 3’5 vegades més electricitat que el consum total dels 6 municipis afectats. L’alcaldessa ha manifestat ser conscient de la necessitat de produir energia neta per assolir els objectius de reducció d’emissions, però cal preservar la biodiversitat i democratitzar les energies renovables garantint no reproduir el mateix model actual en que unes poques empreses controlen tot el mercat elèctric i s’especula amb un servei essencial per a tothom.

Per la seva banda, el diputat, ha expressat la preocupació per la deixadesa dels diferents governs en aquesta matèria, enlloc de prioritzar elaborar la planificació territorial de les renovables a Catalunya (PLATER), ha deixat barra lliure a les empreses perquè decideixin on volen fer els projectes i “evidentment aquestes només miren pel seu benefici econòmic, ni miren pel medi ambient ni per afavorir la gent que viu a la zona afectada”, diu Dani Cornellà.

En la reunió de treball s’ha acordat fer un seguiment de l’evolució del projecte i continuar exigint que s’elabori el PLATER amb la participació dels municipis, la pagesia i tots els sectors, alhora que la transició energètica vagi en línia amb la llei catalana del canvi climàtic, prioritzant espais alterats, de proximitat, distribuïda i democràtica.