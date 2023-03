Municipals 23

La CUP-SOM POBLE amplia les seves candidatures al Gironès

La formació ha exposat en una roda de premsa davant del Consell Comarcal del Gironès el número de candidatures que es presentaran a la comarca i els principals objectius de lluita per “fer un canvi de rumb a les polítiques del país”. Dani Cornellà, diputat per la CUP al Parlament de Catalunya, ha començat dient que “serem més i serem arreu, per guanyar i governar als ajuntaments” i Cristina Andreu, regidora de Guanyem Girona, ha defensat el dret a l’habitatge: “un dels objectius és avançar, amb tots els municipis del Gironès, en la lluita per l’habitatge a les institucions, fent de la coordinació supramunicipal un eix de treball central en aquest àmbit”.

Guillem Surroca, candidat d’Alternativa per Cervià de Ter, ha explicat que la “CUP-SOM POBLE ja té 12 candidatures confirmades a la comarca i esperem que se’n sumin més”. També ha participat de l’acte el candidat d’Independents per Fornells Gerard Prat, el qual ha defensat que “estem treballant per un canvi de model de mobilitat. Un model que ha de situar el transport públic i transport col·lectiu al centre juntament amb les necessitats de les persones usuàries garantint una xarxa de transport públic col·lectiu, interterritorial, accessible a les classes populars, no contaminant i amb una gestió 100% pública”. Per acabar, el candidat per la CUP-Alternativa per Llagostera Jordi Casas, ha volgut recalcar que el Gironès ha sigut una comarca que ha rebut moltes persones nouvingudes en les darreres dècades, “és hora de vetllar perquè la integració i la cohesió social es facin efectives, continuarem treballant per garantir els drets lingüístics dels catalans i fomentar el seu ús social”.