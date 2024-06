Estudien on s'amagaran els "fugitius" quan d’aquí unes setmanes organitzin un altre acte clandestí a la demarcació de Girona

PER JOANA GORINA

Llegint el titular d’aquest article potser alguns lectors han pensant en els exiliats Carles Puigdemont, Toni Comín, Marta Rovira i altres refugiats que és possible que tornin aviat al Principat de Catalunya, però no. No em referia als "fugitius" independentistes, “pròfugs de la (in)justícia espanyola”, em referia a uns fugitius “pròfugs de la justícia popular”, a la Fundación Princesa de Girona, que no para d’amagar-se de la Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines (CACG).

Avui fa una setmana, la Fundación va canviar l'hora d'entrega d'uns premis per evitar coincidir amb una concentració convocada per la CACG davant de la seva seu (un primer pis del carrer Juli Garreta de Girona). Aquest és l’últim exemple de l’activitat clandestina d'aquesta “Fundación de pròfugs” però n’hi ha molts més: l’estiu passat la Princesa Leonor i la seva germana van visitar en secret (entrant per una porta lateral) la seu gironina de la seva “Fundación” i l’endemà van fer un acte en un “resort bunqueritzat” que no va poder evitar les protestes multitudinàries.

Uns mesos abans, al mes de maig del 2023, la “Fundación” també va haver d’anul·lar un acte a l’escola Vedruna de Girona a qui havien enganyat mitjançant marques blanques i maniobres fosques, com poc abans havien intentat fer amb el club de bàsquet Unigirona. I és que l’activitat clandestina d’aquests “fugitius” ve de lluny ja que un any abans, la Fundación Princesa de Girona havia programat un acte públic pel matí del 10 de maig del 2022 a la Fontana d’Or (CaixaFòrum) de Girona que finalment van realitzar de forma privada a la seva seu semi-clandestina del carrer Juli Garreta.

Després d’aquesta mitja dotzena d’actes clandestins (o abortats) a les comarques gironines, la “Fundación” porta molt en secret on realitzarà el seu proper acte a la Demarcació de Girona. Sembla que serà a Lloret de Mar a començaments de la segona setmana de juliol (responsables de la “Fundación” han demanat informació a diversos hotels i establiments de Lloret per poder fer algun acte durant aquelles dates) però de moment no s’ha pogut confirmar cap ubicació. Tot i això, alguns membres de la CACG estan estudiant si les ubicacions més probables són l’hotel de Sant Pere del Bosc o els Jardins de Santa Clotilde.