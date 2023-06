FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA

La Fundación Princesa de Girona intenta enganyar a l'Unigirona

Fins avui a mitja tarda el logotip del club de bàsquet femení Unigirona constava com un dels patrocinadors de la Setmana del Talent. El que no tenia coneixement el club gironí és que darrere d'aquestes jornades hi ha la Fundación Princesa de Girona i sembla que quan n'ha estat informat ha demanat ser retirat com a 'patrocinador' ja que ara el logotip de l'Unigirona ja no consta a la pàgina web de la Setmana del Talent.

La Fundación Princesa de Girona que l'any passat ja es va veure obligada a realitzar els seus actes de 'forma clandestina' a Girona segueix amb la mateixa política d'amagar-se perquè curiosament tots els actes de la Setmana del Talent tenen "l'aforament complert" i sembla que alguns patrocinadors no coneixen la relació de l'esdeveniment amb la Fundación Princesa de Girona.

D'altra banda la Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines ha convocat una concentració el proper dimecres a les 19:30h a la Plaça del Vi de Girona en contra dels premis de la Fundación Princesa de Girona (emmascarats dins de la Setmana del Talent).