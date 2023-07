ANTIMONÀRQUICS

Protestes i detinguts a Caldes de Malavella contra la presència de Felipe VI i Leonor

Un grup de persones entre les quals hi havia el portaveu de la Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines Quim Tell (detingut fa un mes davant de la seu de la Fundación a Girona) han creuat l'autovia A-2.

Èxit de la protesta contra els Reis espanyols que ha convocat la Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines aquest dimecres a la tarda a Caldes de Malavella (La Selva). La família Borbó al complet (formada per Felipe VI i Letizia, juntament amb les seves filles Leonor i Sofia) han visitat les comarques nord-orientals per lliurar els premis de la Fundación Princesa de Girona. Per mostrar el seu rebuig a la monarquia unes mil persones s'han manifestat aquesta tarda a Caldes de Malavella contra la presència dels Borbons a l'hotel Camiral golf and wellness que ha estat el lloc triat pel lliurament dels Premis Princesa de Girona (l'hotel i el golf estan a uns 4 quilòmetres del poble).

A la manifestació, que ha arribat fins a les proximitats de l'hotel Camiral (on ja va dormir Felipe VI l'última vegada que va visitar les comarques nors-orientals fa 5 anys) hi havia Mireia Vehí i Robert Sabater que encapçalaran la llista de la CUP a Comarques Gironines i Dani Cornellà (diputat de la CUP al Parlament de Catalunya). D'ERC l'exconsellera d'Acció Climàtica i candidata al Congrés Teresa Jordà amb una altra candidata del mateix parit (Montse Bassa). Per Junts hi havia l'exalcaldessa de Girona i candidata Marta Madrenas i Francesc de Dalmases.

Un cordó policial ha aturat la manifestació principal a uns 500 metres del golf i de la rotonda que dona accés a l'autovia A-2 (antiga N-II) tot i que encara quedaven uns 1.000 metres per poder arribar a l'hotel Camiral que està a dins del golf. Poc abans la manifestació s'ha dividit i unes 200 persones s'ha dirigit camp a través i per camins forestals fins a tocar del lloc de lliurament dels premis.

Un grup de persones entre les quals hi havia el portaveu de la Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines Quim Tell (detingut fa un mes davant de la seu de la Fundación a Girona) han creuat l'autovia A-2. Finalment, han estat quatre manifestants els que han aconseguit saltar la tanca i passar a l'altre banda d'autovia per entrar al recinte de l'hotel Camiral golf and wellness però han estat aturats pels Mossos d'Esquadra. Tots quatre han estat detinguts a la comissaria dels mossos de Santa Coloma de Farners però aquesta nit han sortit en llibertat.