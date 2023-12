Plataforma per la Llengua se suma a la commemoració del 91è aniversari de les Normes de Castelló

Cal considerar que la promoció i l'ús públic del valencià és un imperatiu legal per a l'administració i un deure democràtic per a la societat, tal com ho determinen l'Estatut d'Autonomia i la Llei d'ús i ensenyament del valencià. Per part de Castelló per la Llengua es considera que sense promoció del valencià en les activitats de les institucions i de la societat no pot existir la llibertat. La profunda desigualtat d'usos del valencià respecte al castellà, en la societat actual, és una font contínua de discriminacions i de situacions de manca de drets.