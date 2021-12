Català

Cloenda dels actes de commemoració del 89è aniversari de les "Normes de Castelló"

El 2 d’octubre passat es van iniciar els actes en commemoració del 89 aniversari de les ‘Normes de Castelló’ al municipi de L’Alcora (Alcalaten) sota el lema "Al carrer, en valencià" i aquest cap de setmana la capital de la Plana Alta acollirrà els actes de cloenda. Els actes estan organitzats per l'entitat Castelló per la Llengua.

Les "Normes de Castelló" compleixen 89 anys i aquest dissabte Castelló de la Plana acollirà diversos actes per a commemorar l’efemèride. Els actes s'iniciaran a les 18.00 hores en la Casa Matutano, on la presidenta de Castelló per la Llengua, Maria Nebot, llegirà el manifest d'enguany, amb el lema "Al carrer, en valencià" i es farà un homenatge als signataris de les normes .

A continuació es farà una cercavila-manifestació que finalitzarà a l’Ajuntament, on es llegirà un text en el qual es reividicará l'ús de la plaça Major com a lloc on es deurien poder celebrar cada any aquests actes.

La marxa reflectirà diverses manifestacions de cultura popular, com per exemple l'associació Botafocs Ball de Dimonis del Grau, les danses tradicionals de l'agrupació folklòrica El Millars o les torres humanes de la Muixeranga de Castellóamenitzada pel grup de doçaines i tabals La Llavor, a més de cercaviles amb el grup La Trocamba Matanusca. La jornada es culminarà, gaudint del concert de Xavi Sarrià a la plaça de l’Hort dels Corders.

L’Alcora va acollir l'inici dels actes de commemoració el passat 2 d'octubre, recuperan la tradicional Fira d’entitats, les activitats i tallers infantils i una actuació musical de gran format.

“Després de més d’any i mig en què per la pandèmia hem hagut de replantejar el format i aforament dels actes hem volgut recuperar el format habitual de la celebració per tornar poc a poc a la normalitat”, ha explicat la presidenta de Castelló per la Llengua, Maria Nebot. El lema del 89 aniversari “Al carrer, en valencià!” fa referència a la necessitat que per a què el valencià tinga una bona salut, el seu ús ha de ser majoritari en la societat, és a dir, que s’use amb normalitat en tots els àmbits de la vida diària. “Volem una llengua amb bona salut, ben viva i per això animem la ciutadania a emprar el valencià també al carrer”, ha reblat Maria Nebot.

Normes de Castelló

Una web de Universitat Jaume I (UJI) de Castelló, recull el repertori bibliogràfic sobre les "Normes del 32". El material recopilat inclou tant textos de recerca i opinió, com cròniques, notes de premsa i documents en línia, i de moment s'han inclòs vora 1.300 referències bibliogràfiques, relacionades amb textos que parlen explícitament de les 'Normes del 32' i textos immediatament precedents.

"La idea és convertir-la en una web que esdevingui referent des del punt de vista científic per a l'estudi de les Normes" ha remarcat el cap del Servei de Llengües i Terminologia de la UJI, Bartomeu Prior, durant la presentació de la web.

"Amb el nom de «Normes de Castelló» o «Normes del 32» es coneix l'acord que signaven, a Castelló de la Plana l'any 1932, representants del món de la cultura i del valencianisme polític i institucions culturals de tot el País Valencià, a proposta de la Societat Castellonenca de Cultura.

Un acord que certificava l'adopció amb lleus matisos de la reforma ortogràfica empresa al Principat per l'Institut d'Estudis Catalans, amb Pompeu Fabra al capdavant, i que s'havia materialitzat en les Normes ortogràfiques de 1913, i la Gramàtica catalana, del 1918. Són, per tant, una aposta per la normativització de la llengua i la vertebració del país. En definitiva, són un símbol en la reivindicació de la unitat de la llengua", tal com manifesta, Maria Nenot