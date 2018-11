Commemoració dels 86 anys de les "Normes de Castelló" sota el lema «Decidim valencià!»

S'han presentat a Castelló de la Plana els actes commemoratius dels 86 anys de les 'Normes de Castelló', organitzats per la plataforma Castelló per la Llengua en col·laboració amb l'Ajuntament de Castelló de la Plana, que culminaran dissabte 15 de desembre en una jornada festiva i reivindicativa localitzada, per primera vegada, a la Plaça Major de la ciutat.

Enguany, els actes giraran a l'entorn de la reivindicació dels drets lingüístics i de la defensa de la legitimitat democràtica de la protecció d’aquests drets. La coordinadora d’activitats de Castelló per la Llengua, Maria Nebot, ha explicat que l’entitat pretén així denunciar «els atacs que des de diferents instàncies judicials s’han anat produint darrerament cap a diferents mesures de protecció dels drets lingüístics i cap a les polítiques de promoció d’un plurilingüisme que tinga el valencià com a centre de gravetat», en referència a les sentències contra el decret de plurilingüisme i d’usos administratius del valencià. La portaveu ha lamentat que «el poder judicial fa una interpretació clarament restrictiva del marc legal i està adherit a una concepció monolítica i monolingüe de l’Estat que atempta contra la protecció i la promoció de les llengües minoritzades com el valencià», i ha remarcat que ho fa «contra els programes de govern escollits democràticament per les valencianes i els valencians a les urnes».

Nebot ho ha reblat assegurant que «enguany eixim al carrer, entre altres coses, per a reivindicar el valor del nostre vot i el respecte pels consensos socials i democràtics en matèria de protecció dels drets lingüístics», però també per a reclamar al govern de la Generalitat Valenciana una actitud més decidida i resolutiva en la garantia de la competència lingüística a la funció pública i en la qüestió de la reciprocitat entre À Punt, TV3 i IB3, una vegada consolidades les emissions de la ràdio i televisió públiques valencianes. És per tot això que el lema escollit per la plataforma cívica per a la commemoració dels 86 anys de les ‘Normes’ ha estat «Decidim valencià!», que situa la reivindicació i la defensa del valencià en el camp de les eleccions lliures i quotidianes de l'àmbit individual i col·lectiu.

Els actes centrals de la commemoració tindran lloc dissabte 15 de desembre de 2018 a la Plaça Major de la ciutat. La diada començarà a les 10h amb la ja consolidada «fira d'entitats», amb paradetes informatives de més de 30 col·lectius, acompanyada a partir de les 11h per activitats adreçades als xiquets i xiquetes (taller de Botafocs, contacontes LGTBI i animació infantil amb l'Esplai Pentecosta) i a les 12h per l’actuació de Trobadorets. A les 13h arribarà un dels plats forts de la jornada, amb l'actuació de les muixerangues de la ciutat, la Conlloga-Muixeranga de Castelló i la Muixeranga de la Plana. Després del dinar popular, a les 17h s’entrarà en el tram reivindicatiu de la diada, amb una concentració davant de la Casa Matutano, seu de la signatura de les 'Normes', i la lectura del manifest. Els actes es clouran en to festiu amb el concert que aplegarà Mireia Vives i Borja Penalba, Gener i Pepet i Marieta a la mateixa Plaça Major a partir de les 17:30h.





A més, algunes entitats integrants de Castelló per la Llengua han preparat actes commemoratius propis que tindran lloc durant els mesos de novembre i desembre a la nostra ciutat. Podeu trobar tota la informació en aquest enllaç

Per últim, Maria Nebot ha explicat que prèviament, divendres 14 de desembre, a les 19h a la Llotja del Cànem, tindrà lloc una taula redona per a reflexionar sobre si «en tenim prou amb governs favorables?», i que tractarà la qüestió del poder judicial i els límits de la promoció del valencià amb dues expertes de reconegut prestigi: Vicenta Tasa, professora de Dret Constitucional a la Universitat de València, i Eva Pons, professora de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona. La taula redona la moderarà Avel·lí Flors Mas, membre de Castelló per la Llengua i professor de Sociolingüística a la Universitat de Barcelona.

Les ‘Normes de Castelló’ són l'acord entre els intel·lectuals i la societat civil valenciana segellat a la nostra ciutat el 21 de desembre de 1932 que representava una aposta ferma per la unificació ortogràfica i per la convergència amb la resta del domini lingüístic català, i va marcar un abans i un després en la lluita per recuperar i modernitzar el valencià i per a convertir-lo en l’element vertebrador d'una societat valenciana cohesionada i democràtica. És per això que ha estat un dels punts de trobada del valencianisme i que la plataforma Castelló per la Llengua (que aplega més de vint partits, sindicats i associacions de Castelló de la Plana) s'ha encarregat dels actes commemoratius des de l’any 2011, les últimes edicions amb la col·laboració de l'Ajuntament de Castelló de la Plana.