Cloenda de la commemoració del 90 aniversari de les Normes de Castelló: «Una llengua per guanyar!»

Culminarà amb un acte central a Castelló de la Plana el 17 de desembre, amb un concert on participen més de deu artistes - des d'estils tradicionals als ritmes moderns- i que pretén situar la ciutat que va acollir la signatura de les Normes del 32 i l'escena musical i cultural valenciana al centre. Al mes de setembre s'avançava una de les actuacions: Al Tall i la Unió Musical del Grau.

Les entrades es poden aconseguir a través del web.Tenen un cost de 15 euros que es destinaran als costos generats d'aquest gran esdeveniment.

"Enguany, en el 90 aniversari de les Normes, i per ser l'Any Fuster, ens hem de mobilitzar per demostrar que som un poble orgullós amb la nostra llengua".

Serà el punt final d'un any de celebració i reivindicació lingüística i cultural amb motiu dels 90 anys de la signatura de les Normes de Castelló, també conegudes com a Normes del 32: punt de partida de l'ús del mateix model de llengua a banda i banda del riu Sénia, simbolitzen la unitat de la llengua catalana: contra els qui ens volen dividits, nosaltres ens reivindiquem en la unitat per unificar esforços i multiplicar les possibilitats de la nostra comunitat lingüística. Amb el nom de «Normes de Castelló» o «Normes del 32» es coneix l'acord que signaven, a Castelló de la Plana l'any 1932, representants del món de la cultura i del valencianisme polític i institucions culturals de tot el País Valencià.

La plataforma unitària Castelló per la Llengua -plataforma que engloba més de 25 entitats representatives de la societat civil castellonenca, i que a més a més, és l'encarregada d'organitzar els actes commemoratius de les Normes, va triar per enguany el lema «Una llengua per guanyar» per commemorar el 90 aniversari de les Normes de 1932. Maria Nebot, presidenta de Castelló per la Llengua, ha explicat que el lema es proposa a partir de la cita de Joan Fuster: «La llengua no ens la regalarà ningú, l'haurem de guanyar dia a dia». "La situació del valencià és, en aquest moment, de retrocés pel que fa a l'ús social; per això apel·lem a tota la ciutadania a fer servir el valencià com a llengua d'ús habitual. Per tenir una llengua viva ens ho hem de guanyar i fent servir la llengua és com guanya el valencià!", ha reblat.

Durant tot l'any s'han succeït actes descentralitzats a diverses localitats de les nostres comarques: Vila-real, Borriol, el Grau de Castelló i l'Alcora són alguns exemples. Entre les activitats, una exposició fotogràfica recorda el discurs Ara o mai pronunciat per Joan Fuster l'any 1982 a la Plaça de Bous de Castelló així com les diverses activitats que ha organitzat Castelló per la Llengua entorn de les Normes de 1932. Majoritàriament les fotografies són de l'autoria de Miquel Gómez, però també hi han participat altres fotògrafs i militants de la ciutat com Javier Hurtado, Vicent Jaume Almela i Josep Maria Ripollés. L'Alcora va acollir una fira d'entitats, activitats i tallers infantils, un espectacle teatral i un concert de música en valencià. L'espectacle teatral és una producció que Aur-Art i Castelló per la Llengua han preparat exclusivament per a l'aniversari de les Normes de Castelló i el centenari de Fuster; es tracta d'una aproximació a aquesta fita històrica destinada a públic familiar i que amb el nom de "És ara, Joan?

Després d'aquest recorregut, arriba el moment de la capital de la Plana Alta, la ciutat que va acollir aquesta fita històrica per avançar cap a la normalització lingüística. Maria Nebot, presidenta de la plataforma Castelló per la Llengua, ha remarcat que "volem que Castelló siga, aquest desembre, l'epicentre d'una gran mobilització i festa cultural entorn les Normes del 32 i la unitat de la llengua".

El dia 17 de desembre serà un punt de trobada per a l'escena musical i la societat valenciana. El cartell compta amb una gran varietat perquè tothom puga ser partícip del moment. Obrirà l'acte Parint Versos, projecte coral i musical amb veu de dona amb què diverses artistes s'uneixen per revalorar la música tradicional valenciana amb el cant d'albades, que versaran específicament sobre les Normes de Castelló i la promoció del valencià. Seguidament, i com s'anticipava, Al Tall i la Unió Musical del Grau seran els convidats d'honor. El grup valencià, amb més de 16 discos a l'esquena i que han esdevingut la banda sonora de moltes generacions, va actuar per última vegada en 2012. La proposta de Lola Bou i Manel Brancal i la trobada Borja Penalba, Mireia Vives, Feliu Ventura i David Fernandez també posaran el to al concert amb sons de cantautor, íntims i potents al mateix temps. Altres artistes presents, i que a més han presentat els seus últims treballs, són JazzWoman i Auxili. Des dels seus caràcters singulars, la cantant valencia i la reagge band seran els encarregats de fer ballar al públic amb estils variats i sons actuals. Per últim, tancarà aquesta jornada l'orquestra castellonenca La Kinky Band, amb una llarga trajectòria i molt estimada pel públic per fer de cada directe una festa amb diversitat d'estils i diversió. Com veiem, propostes per a tots els públics però amb un denominador comú: projectar des de la música la nostra cultura i llengua en tots els àmbits.