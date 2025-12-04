LASM, ANC i Decidim-País Valencià denuncien el biaix territorial en les licitacions públiques: 7 de cada 10 sadjudiquen des de Madrid

La Confederació d’Entitats Sobiranistes dels Països Catalans —formada per l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Decidim-País Valencià i l’Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM)— ha fet públic aquest desembre un nou informe econòmic sobre la distribució territorial de les licitacions del sector públic estatal. Segons el document, elaborat a partir d’un estudi de l’Institut d’Estudis Econòmics Valencià, el centralisme de l’estat espanyol continua afavorint de manera aclaparadora les empreses ubicades a Madrid.
El president de l’ASM, Joan Planes, ha qualificat la situació d’«autèntic escàndol» i ha denunciat «el greuge que perjudica greument les empreses dels Països Catalans i que no queda reflectit en l’enorme i inaguantable espoli fiscal».
Madrid concentra el 72% de les licitacions i el 87% dels recursos
L’informe analitza dades del període 2012-2019 i conclou que:
-
El 72% de les licitacions estatals van ser adjudicades per òrgans de contractació ubicats a la Comunitat de Madrid.
-
Aquest percentatge s’enfila fins al 87% en termes d’import, fet que demostra que els grans contractes es gestionen des de la capital encara que s’executin en altres territoris.
-
Gairebé el 60% de les adjudicacions d’aquests òrgans van anar a parar a empreses amb seu social a Madrid, que es van endur el 65% dels diners totals, tot i representar només el 19,5% de l’economia espanyola.
Els Països Catalans, clarament discriminats
Quan s’analitza el pes de les empreses dels Països Catalans en aquestes licitacions, el desequilibri és encara més evident:
-
Les empreses catalanes només reben el 8,2% de les licitacions (5,7% en imports).
-
Les del País Valencià, el 3,3% de les licitacions (3,0% en imports).
-
Les balears, un 0,7% tant en nombre com en volum adjudicat.
Xifres molt inferiors al pes econòmic real d’aquests territoris, que representen conjuntament més del 30% del PIB de l’Estat.
L’informe també constata que la concentració d’adjudicacions és especialment elevada en procediments negociats sense publicitat, on set de cada deu contractes van a empreses madrilenyes. El biaix és alt tant en microempreses com en PIMES i empreses grans.
“Un centralisme que deixa fora de joc les empreses dels Països Catalans”
La presidenta de Decidim-País Valencià, Zahia Guidoum, ha denunciat que la contractació pública estatal és una eina determinant per al desenvolupament econòmic i que «Madrid concentra recursos, oportunitats i poder, mentre que les empreses dels Països Catalans, tot i ser competitives i innovadores, són sistemàticament discriminades».
Des de l’ASM, Joan Planes ha remarcat que aquest desequilibri «és part del preu que paguem els Països Catalans pel fet de pertànyer a Espanya» i que el greuge «no apareix en les balances fiscals, però té un impacte enorme en el teixit productiu del país».
Aquest informe forma part de la campanya “Països Catalans, Països Espoliats”, impulsada per la Confederació d’Entitats Sobiranistes, que pretén posar llum sobre l’efecte real del centralisme econòmic i polític de l’Estat en el desenvolupament dels territoris de parla catalana.