Normes de Castelló

LA FOLC dona suport als actes de commemoració del 90è aniversari de les Normes de Castelló

La plataforma unitària Castelló per la Llengua, de la qual fan part entitats que pertanyen a la FOLC, trià enguany el lema «Una llengua per guanyar» per commemorar el 90è aniversari de les Normes de 1932.

La commemoració culminarà amb una sèrie d’actes centrals a Castelló de la Plana, el 17 de desembre, amb una manifestació, un acte polític i un concert on participaran artistes d’estils diversos: des dels més tradicionals fins als més moderns. La jornada pretén situar Castelló, ciutat on es van signar les Normes l’any 1932, al bell mig de la reivindicació lingüística i de l’escena musical i cultural valenciana.

Per a la FOLC, federació que agrupa entitats dels territoris de tot el domini lingüístic català, la commemoració de les Normes de Castelló representa un bon moment per reivindicar la llengua compartida. Per això continuem exigint als governs dels nostres territoris que s’impliquin en unes polítiques actives i coordinades. Exigim, doncs, accions unitàries i fermes que ens permetin avançar cap a la plena normalització lingüística en tots els àmbits de la nostra societat.

La Federació Organitzacions per la Llengua Catalana està formada per les següents entitats: Escola Valenciana, El Tempir d’Elx, Maestrat Viu, STEPV – Intersindical Valenciana, USTEC-STES (IAC), STEI Intersindical, La Intersindical – CSC, l'Associació Llengua Nacional, Amics de la Bressola, La Bressola, Federació d'Entitats de Defensa de la Llengua a Catalunya Nord, Institut d'Estudis Eivissencs, Associació per la Llengua i la Cultura i Òmnium Cultural del Baix Camp.