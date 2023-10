Sindical

Mobilització per l'estabilització laboral dels sanitaris de l'ICS

Infermeres de Catalunya, SAE i SOM Intersindical convoquem una concentració per mostrar el rebuig a la gestió a l'ICS en el procés d'estabilització. La mobilització tindrà lloc el pròxim divendres, 27 d’octubre a les 11h davant el Centre Corporatiu de l'ICS (Balmes/Gran Via)

Infermeres de Catalunya, SAE i SOM Intersindical ha informat que dilluns a la tarda es va conèixer que, per raons d'interpretació de la normativa, les 4.679 places addicionals que s'havien d'incloure en la Fase 1 del procés d'estabilització, finalment s'inclouran en la Fase 3. Un cop analitzada la normativa vigent aplicable, els sindicats sanitaris han manifestat "que estem davant una nova incompetència per part de l'ICS que, no cal dir-ho, recaurà en els opositors."

Segons indicat la nota de premsa d'Infermeres de Catalunya, el passat 17 d’octubre es va publicar al DOGC l'acord 64/2023 en què La Comissió Executiva del Consell d'Administració de l'Institut Català de la Salut aprovava l'oferta d'ocupació pública per l'exercici 2023. En ser un procés en curs amb sistema de concurs, segons l'article 217 del Reial decret llei 5/2023, es podien afegir a aquesta oferta 4.679 places (1.831 per infermeria i 73 per infermeria especialista) i obrir un nou període d'inscripció al procés per persones que s'hi haguessin presentat.

Els sindicats convocants denuncien que des de la Direcció General de Funció Pública del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya "s'ha considerat que aquesta ha estat una malinterpretació de la llei i que, per tant, cal modificar aquest acord i aquestes 4.679 places s'afegiran finalment a la Fase 3."

Els sindicats convocants, per tot això, han reclamat una reunió urgent amb el Sr. Xavier Saballs, Cap de Recursos Humans de l’ICS, i interpreten el malestar causat pel greuge que aquest nou canvi suposa a les persones aspirants. I ho atribueixen "com tantes altres viscudes durant aquest procés en què se succeeixen els errors, les males interpretacions, els problemes i la desinformació -sense que l'ICS n'assumeixi cap culpa- són causades per la seva incompetència, i exigim l'assumpció de les degudes responsabilitats."

Per mostrar el malestar generat en els aspirants de totes les categories de l'ICS s'ha convocat la mobilització el pròxim divendres, 27 d’octubre a les 11h davant el Centre Corporatiu de l'ICS (Balmes/Gran Via), a la qual els sindicats convocants "esperen que hi assisteixin la resta de sindicats."