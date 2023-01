Vaga Sanitària

La Marea Blanca de Catalunya dona suport a les convocatòries de vaga al sector sanitari públic i les vagues del sector d’ensenyament

La Marea Blanca de Catalunya ha manifestat en un comunicat que dona suport a les convocatòries de vaga al sector sanitari públic convocada per diferents sindicats tot reconeixent la greu situació actual, així com a les vagues del sector d’ensenyament convocades des de USTEC, CGT, CNT i del Sindicat d’Estudiants.

També apunta que respeten les decisions que tant individualment com col.lectivament hagin adoptat i puguin adoptar les treballadores i treballadors del sector així com les seves assemblees, seccions sindicals, comitès d’empresa i juntes de personal.

Conviden a la ciutadania a ser solidaris amb els treballadors i treballadores mobilitzats aquests dies de vaga i ens animem totes a participar de les mobilitzacions convocades com la manifestació dia 25 a Barcelona, les diferents accions que es puguin realitzar arreu del territori el dia 26 de gener i la concentració a la Pl. Sant Jaume del dia 28, així com a la manifestació convocada pel proper dia 17 de gener a Martorell convocada pel Forum Social del Baix Llobregat entre d’altres, tot esperant que siguin tant exitoses i participatives com la manifestació d’aquest passat dissabte 14 de gener a Terrassa que ha agrupat entre 10 mil i 15 mil persones.

Puntualitzen que "ens hi va la salut a totes i tots, i no només als treballadors i treballadores de la sanitat i que davant de la gravetat de la situació de la sanitat pública a Catalunya i els efectes per a la salut de totes reclamem que Govern i Parlament de Catalunya actuïn de manera urgent en conseqüència en garantia d’un sistema sanitari públic i universal de qualitat"