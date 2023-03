Eleccions sindicals

Fragmentació electoral a Salut: SOM Intersindical supera la Intersindical-CSC

Aquesta setamana s'han celebrat les eleccions sindicals a l'Institut Català de la Salut (ICS), en què UGT ha obtngut la major part dels representants, 80, un augment considerable si es té en comte que l'any 2019 en va obtenir 62. Aquestes eleccions sindicals han comptat amb una participació del 45,52%, un 6,2% menys que el 2019.

En aquestes eleccions sindicals de l’Institut Català de la Salut del 28 i 29 de març el sindicat Metges de Catalunya se situa com el segon sindicat de referència, amb 79 delegats, i els segueix CCOO, amb 73.

En aquest contetx, SOM Intersindical (amb 14 delegats), sorgida d'una la crisi interna per manca de participació democràtica i denúncies d'irregularitats, ha passat per davant de la marca originària, la Intersindical-CSC, dirigida actualment per Sergi Perelló, que tan sols n'ha obtingut 12 i que ni tan sols ha pogut presentar candidatures a gran part del centres de Salut.

A banda, i per davant de les dues candidatures independentistes, CATAC-CTS (IAC) ha obtingut 51 representants i la CGT 17. Altres candidatures d'implantació sectorial com el sindicat d'infermeres SATSE n'ha obtingut 46, i Infermeres de Catalunya, que es presentaven a les eleccions sindical per primer cop, 19 delegats.

El projecte sindical indpendentista, en una cruïlla

Poc després de les eleccions sindicals a Educació, en què la Intersindical-CSC va perdre gran part dels representants escollits el 2019, i amb la irrupció de la Coordinadora Obrera i Sindical (COS) en aquest sector laboral o l'assumpció de postulats independentistes de la IAC, les expectatives del sindicalisme independentista han variat notablement.

El conflicte existent a la Intersindical-CSC, amb purgues internes i denúncies de manca de democràcia organitzativa i de corrupció (cursos, comptes interns, etc.), han truncat la ràpida evolució del sindicat independentista que va aconseguir aturar el país amb la Vaga General el novembre de 2017.

No és casualitat que Som Intersindical, que ara ha desbancat la pròpia Intersindical-CSC, hagi nascut com efecte d'un conflicte continuat dins del sindicat que van impulsar i fer créixer sindicalistes històrics com Isabel Pallarès i Carles Sastre.

Gràcies a tots els participants a les eleccions de l'@icscat .



12 delegades a SOM INTERSINDICAL, és un resultat que ens motiva a treballar per defensar drets amb empenta!https://t.co/RDbG8bWqv8 — Som Intersindical ICS ✊ (@SomInterICS) March 30, 2023