Eleccions a la Sanitat pública: "21 Drets a guanyar" de Som Intersindical

El sindicat republicà, nascut a l’Hospital Universitari de Vall d'Hebron i ara amb implantació en altres centres sanitaris, especialment de l'ICS de Barcelona Ciutat, Girona i Metropolitana Nord (Vallesos, Maresme), ha desplegat aquests dies la campanya "21 Drets a guanyar" en el marc de les eleccions sindicals a Sanitat.

Som Intersindical es presenta a les eleccions sindicals dels dies 28 i 29 de març amb un seguit de propostes i revindicacions laborals com la jubilació als 60 anys o a la targeta verda d'aparcament, i reivindica així mateix la jornada de 35 hores setmanals i el dret a torns de 12 hores. El sindicat independentista també reclama l'estabilització i la conciliació familiar, i en destaca la reivindicació de major formació en llengua catalana.

A més de les propostes que exposen que defensaran des de les Juntes de Personal de centres com la Vall Hebron o els de l’ICS, el sindicat presenta una llarga llista de noms de sanitaris a les diferents candidatures, noms que encapçalen les demandes de "21 Drets a guanyar."

Solidaritat amb una companya sindicalista i defensa de l'escola bressol clausurada

La secció sindical de Som Intersindical de la Vall d'Hebron ha estat especialment activa en la defensa de l'Escola Bressol de la Vall d'Hebron, clausurada el setembre de 2022. Actualment l'espai de l'escola bressol de l'hospital es troba precintada i sense poder-se fer servir, fet que ha suposat un important greuge per a la concilicació de moltes famílies del centre públic amb més treballadors de Catalunya.

L'Ajuntament de Barcelona, de la mà de la regidoria de districte, va decidir clausurar l'escola bressol, l'única existent fins aleshores d'aquest tipus dins dels centres hospitalaris catalans, el 2022. La inspecció del districte d'Horta-Guinardó va executar-ne la clausura al·legant l'incompliment d'una resolució des del 2017 que obligava a tancar les portes d'aquest servei públic per a les famílies dels treballadors "per no disposar de llicència ni de comunicació responsable." En aquest sentit, Som Intersindical s'ha destacat per l'oposició a aquesta mesura i ha criticat durament la regidoria de districte d'Horta-Guinardó, i fins i tot ha mostrat el suport a una companya d'un altre sindicat rival, responsable de l'escola bressos i que va ser víctima d'una persecució administrativa per la gestió de l'escola bressol.