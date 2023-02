8-M

L’assemblea feminista La Ruda celebra 10 anys amb un ventall d’activitats

El col·lectiu feminista La Ruda, assemblea no mixta penedesenca que centralitza la seva activitat a la capital de l’Alt Penedès, celebra aquest 2023 deu anys de la seva creació.

L’assemblea, que segueix uns principis anticapitalistes i està vinculada a l’Esquerra Independentista, forma part de la coordinadora de Feministes Anticapitalistes dels Països Catalans des de la seva creació el passat 2018. L’aniversari

Per tal de celebrar la primera dècada aquest 2023 La Ruda organitza diverses activitats, lamajoria mixtes i obertes a tothom. Els actes arrencaran el divendres 3 de març a les 20h amb una exposició de cartells de La Ruda al Casal Popular La Gueralda, seu del col·lectiu. Més endavant també es farà un sopar multitudinari obert a totes les membres actuals i antigues de l'assemblea, un vermut, una campanya i parada en el marc de Sant Jordi, el sorteig d’una panera amb més d’una desena de regals, s'impulsarà una taula rodona feminista, es crearà un calendari solidari pel 2024 i també es farà una jornada no mixta pel 25 de novembre, entre altres.

A més, per aquesta primavera hi ha previst un llançament de marxandatge per garantir la sostenibilitat, autogestió i independència del col·lectiu. Tant el marxandatge com la imatge dels 10 anys són obra de la il·lustradora penedesenca

Cristina Gallardo Cendra. L’assemblea feminista

La Ruda

La Ruda es va crear el 2013 al Baix Penedès, amb l’objectiu d’organitzar la jornada del 8 de març i, alhora, anar més enllà en l’impuls feminista al territori. Des de l’inici, l’objectiu del col·lectiu ha estat la militància feminista, però durant aquests primers deu anys s’ha consolidat com un espai també antiracista, anticapitalista, antifeixista i que defensa el col·lectiu LGTBI+ des d’una assemblea no mixta, buscant un feminisme interseccional.