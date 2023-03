8-M

L'Assemblea Vaga Feminista convoca una manifestació unitària aTortosa pel 8 de març

L'Assemblea Vaga Feminista ha anunciat un seguit de mobilitzacions que es faran a Terres de l'Ebre en motiu de la celebració del 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora, entre elles una manifestació unitària el mateix 8 de març a les 19h a la Plaça Barcelona de Tortosa.

Este any, sota el lema "Sense Feminisme no hi ha Futur", el moviment feminista ebrenc posa el focus en l'amenaça que suposa que l'extrema dreta acabi condicionant l'agenda política del país i assenyala el feminisme com una alternativa capaç de donar resposta al context actual de crisi. "Precisament en un món amb un capitalisme cada cop més salvatge, on els interessos materials i econòmics són la vara de mesurar, creiem que si volem un futur millor, hem d'apostar per més feminisme, que precisament posa la vida i no el capital, al centre" ha assegurat Núria Rodríguez, membre de l'assemblea.

Rodríguez ha celebrat l'aprovació de les tres lleis en clau feminista que s'han aprovat aquest últim any (la Llei Trans, la nova Llei de l'avortament i la Llei de només si és si) i ha explicat que tot i que les tres lleis "milloren la vida de les dones i són producte de la lluita del moviment feminista", aquestes no recullen la totalitat de les exigències del moviment i n'ha fet algunes crítiques. En concret, i pel que fa a la Llei del només si és si, Rodríguez la qualificada d'"insuficient" per acabar amb les violències masclistes i ha exigit un "pla ambiciós" que aposti definitivament per la transformació social en clau feminista i amb el pressupost necessari assignat per executar-ho. "Només hi ha una manera de prevenir totes les violències masclistes, acabar amb el sistema heteropatriarcal que les genera" ha sentenciat.

Per la seva banda, Eva Vázquez, membre també de Vaga Feminista, ha posat el focus en la importància de "treballar la coeducació, la perspectiva de gènere i l'educació afectivosexual en totes les etapes i àmbits de la vida". En aquest sentit, Vázquez ha denunciat que la Generalitat hagi retirat contingut sobre coeducació destinat als centres educatius, "davant del xantatge de Vox i Advocats cristians" i ha tatxat d'"inadmissible" el fet que es continuï finançant en diners públics entitats antiavortistes com Pro Vida. "No podem cedir ni veu ni espai a discursos que suposen un retrocés en les conquestes socials que tant ens han costat d'aconseguir" ha assegurat.

Vázquez també ha volgut denunciar la situació de les dones migrants i racialitzades "que pateixen el racisme institucional, estructural i sistèmic" i ha exigit el tancament dels CIES i la derogació de la Llei d'Estrangeria.