8-M

El SEPC convoca vaga estudiantil pel 8 de març

Davant l'ofensiva reaccionària i antifeminista creixent, el sindicat estudiantil de referència al territori se suma a la convocatòria de vaga pel 8 de març. Conjuntament amb diferents assemblees feministes i sindicats laborals com la COS, les feministes aposten per aquesta eina de pressió per a donar resposta a una realitat cada vegada més adversa per les dones.

Amb l'inici del 2023, s'ha evidenciat que l'auge i la normalització de discursos d'extrema dreta que banalitzen la violència masclista ha anat acompanyada d'un augment d'aquestes, tal com avisaven els diferents agents feministes. I això ha quedat palès amb el nombre de feminicidis dels darrers mesos, escalant a unes xifres mai vistes. Tot això, de la mà d'una crisi que ha accentuat l'empobriment de la classe treballadora i en conseqüència, la feminització de la pobresa.

En aquest context, el SEPC crida a les estudiants a la mobilització i fa una passa endavant cap a una proposta transversal. Les estudiants, després de l'anunciat el 25 de novembre, posen sobre la taula el model coeducador com l'únic capaç de reconèixer la jerarquia existent entre la figura masculina i la figura femenina en la societat i de buscar els mitjans per no transmetre aquesta discriminació als estudiants.